Зеленський змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього на посаду було призначено бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення ввечері 24 червня.

"Я прийняв рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – сказав Володимир Зеленський.

Содоль був призначений на посаду в лютому 2024 року, до цього він був командувачем морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Читайте також: ЗС РФ готуються до наступу на ще одному напрямку: де небезпечно

Зауважили, що 23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до ДБР, у якій він закликав провести розслідування щодо генерала, імʼя якого не назвав. У ЗМІ пізніше повідомили, що це Юрій Содоль, командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!