Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Вместо него на должность был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения вечером 24 июня.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – сказал Владимир Зеленский.

Содоль был назначен на должность в феврале 2024 года, до этого он являлся командующим морской пехотой Военно-Морских сил ВСУ.

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Заметили, что 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в ДБР, в котором он призвал провести расследование по генералу, имя которого не назвал. В СМИ позже сообщили, что это Юрий Содоль, командующий Объединенными силами ВСУ.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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