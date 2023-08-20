Зеленський у Нідерландах домовився про F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 20 серпня прибули до Королівства Нідерланди з офіційним візитом. Цей візит був присвячений темі "авіаційної підтримки" України.

Під час переговорів з премʼєр-міністром Марком Рютте, як повідомив Зеленський у Телеграмі, була досягнута домовленість, що винищувачі F-16 закриють українське небо.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", – емоційно підписав Зеленський спільне фото з Марком Рютте.

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За словами глави держави, сьогодні зроблено ще один крок "на посилення повітряного щита України. F-16".

"Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – зауважив Зеленський.