Земельний податок-2025: чи повинні його платити люди з 3 групою інвалідності

В Україні усі власники землі та постійні землекористувачі зобов’язані сплачувати земельний податок. Проте для деяких категорій громадян закон передбачає винятки.

Адвокатка Лариса Кісь у коментарі для 24 Каналу зазначила, що податкові пільги поширюються на певні групи населення, зокрема на людей з інвалідністю (I та II групи), багатодітних батьків, пенсіонерів за віком, ветеранів війни, а також громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того, від сплати податку звільняються власники земельних ділянок, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Податкові пільги також передбачено для земель, що фактично не придатні для використання через ризик забруднення вибухонебезпечними предметами. Таке звільнення можливе лише за умови, що відповідне рішення про пільгу ухвалене органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями згідно з Податковим кодексом.

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Водночас є низка обмежень. Зокрема, особи з інвалідністю III групи не потрапляють під дію звільнення. Також не передбачено пільг для громадян, які належать до четвертої категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Податкові пільги стосуються не всіх земельних ділянок, а лише тих, що використовуються в межах встановлених норм. Наприклад, для ведення особистого селянського господарства дозволено до 2 гектарів, для присадибних ділянок — від 0,10 до 0,25 га залежно від типу населеного пункту, для дачного будівництва — до 0,10 га, для садівництва — до 0,12 га, а для гаража — не більше 0,01 га.

Окремо зазначається, що власники земель або землекористувачі, які передають свої ділянки в оренду платникам єдиного податку четвертої групи, також звільняються від сплати земельного податку — на весь період дії такої системи оподаткування.

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