Земельный налог-2025: должны ли его платить люди с 3 группой инвалидности

В Украине все собственники земли и постоянные землепользователи обязаны платить земельный налог. Однако для некоторых категорий граждан закон предусматривает исключение.

Адвокат Лариса Кись в комментарии для24 Канала отметила, что налоговые льготы распространяются на определенные группы населения, в том числе на людей с инвалидностью (I и II группы), многодетных родителей, пенсионеров по возрасту, ветеранов войны, а также граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Кроме того, от уплаты налога освобождаются владельцы земельных участков, расположенных на временно оккупированных территориях.

Налоговые льготы также предусмотрены для земель, которые фактически не пригодны для использования из-за риска загрязнения взрывоопасными предметами. Такое увольнение возможно только при условии, что соответствующее решение о льготе принято органами местного самоуправления или военными администрациями согласно Налоговому кодексу.

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В то же время существует ряд ограничений. В частности, лица с инвалидностью III группы не подпадают под действие увольнения. Также не предусмотрены льготы для граждан, относящихся к четвертой категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Налоговые льготы касаются не всех земельных участков, а только используемых в пределах установленных норм. К примеру, для ведения личного крестьянского хозяйства разрешено до 2 гектаров, для приусадебных участков – от 0,10 до 0,25 га в зависимости от типа населенного пункта, для дачного строительства – до 0,10 га, для садоводства – до 0,12 га, а для гаража – не более 0,01 га.

Отдельно отмечается, что владельцы земель или землепользователи, передающие свои участки в аренду плательщикам единого налога четвертой группы, также освобождаются от уплаты земельного налога на весь период действия такой системы налогообложения.

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