Спека вдарить по максимуму: в яких регіонах України термометри покажуть +37 і вище

Цього тижня в Україні очікується нестабільна синоптична ситуація – з температурними коливаннями, поривчастим вітром і періодичними дощами. Водночас у кількох регіонах встановиться справжня літня спека – повітря прогріватиметься до +35…+37 градусів.

Про це повідомив метеоексперт Ігор Кібальчич у коментарі для сайту Метеопрог. Як зазначає синоптик, до завершення червня варто готуватися до доволі мінливої погоди.

Температурні показники розподілятимуться нерівномірно по країні, а опади матимуть локальний характер – від нетривалих злив до інтенсивних дощів із градом і сильним вітром.

Причиною такої метеокартини стане приплив вологої повітряної маси з території Західної та Південно-Західної Європи.

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"Найвища температура очікується на півдні країни та в Закарпатській області. У ці дні можливе підвищення температури до +35…+37 °С", – зазначив Кібальчич.

Прогноз погоди на 25 червня

У нічні години дощі з грозами пройдуть у східних областях, а вдень така ж ситуація очікується на північному заході країни. Вітер залишатиметься стабільним – 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +11…+17 °С, місцями на півдні – до +20 °С. У денний час повітря прогріється до +22…+27 °С, а в південних областях термометри покажуть +28…+33 °С.

Раніше ми розповідали, що відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України.

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