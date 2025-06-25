Жара ударит по максимуму: в каких регионах Украины термометры покажут +37 и выше

На этой неделе в Украине ожидается нестабильная синоптическая ситуация - с температурными колебаниями, порывистым ветром и периодическими дождями. В то же время в нескольких регионах установится настоящая летняя жара - воздух будет прогреваться до +35...+37 градусов.

Об этом сообщил метеоэксперт Игорь Кибальчич в комментарии для сайта Метеопрог.

Температурные показатели будут распределяться неравномерно по стране, а осадки будут носить локальный характер – от непродолжительных ливней до интенсивных дождей с градом и сильным ветром.

Причиной такой метеокартины будет приток влажной воздушной массы с территории Западной и Юго-Западной Европы.

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"Самая высокая температура ожидается на юге страны и в Закарпатской области. В эти дни возможно повышение температуры до +35…+37 °С", – отметил Кибальчич.

Прогноз погоды на 25 июня.

В ночные часы дожди с грозами пройдут в восточных областях, а днем такая же ситуация ожидается на северо-западе страны. Ветер будет оставаться стабильным - 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +11...+17 °С, местами на юге - до +20 °С. В дневное время воздух прогреется до +22...+27 °С, а в южных областях термометры покажут +28...+33 °С.

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