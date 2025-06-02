Спекотно з короткочасними дощами: прогноз погоди в Україні на 3 червня

Перший тиждень літа в Україні обіцяє бути здебільшого теплим, подекуди навіть спекотним, але не обійдеться й без опадів. Вдень у північних, центральних і західних областях температура коливатиметься в межах 23–27 градусів тепла, а вночі опускатиметься до 13–16 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у східних та південних регіонах буде ще тепліше — вдень до 28–29 градусів, а вночі — до 18. У вівторок, 3 червня, атмосферний фронт зміститься в центральну частину країни, тож дощі пройдуть там, тоді як захід і північ залишаться сухими. Температура вдень у більшості регіонів підніметься до 27–30 градусів, а вночі залишатиметься в межах 15–18 градусів.

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Перші дні літа в Україні принесуть переважно теплу погоду, подекуди з короткочасними дощами та грозами. Варто готуватися до змін — від сонця до літніх злив, особливо у західних регіонах.

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