Жарко с кратковременными дождями: прогноз погоды в Украине на 3 июня

Первая неделя лета в Украине обещает быть в основном теплой, иногда даже жаркой, но не обойдется и без осадков. Днем в северных, центральных и западных областях температура будет колебаться в пределах 23-27 градусов тепла, а ночью будет опускаться до 13-16 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в восточных и южных регионах будет еще теплее — днем до 28–29 градусов, а ночью — до 18. Во вторник, 3 июня, атмосферный фронт сместится в центральную часть страны, так что дожди пройдут там, тогда как запад и север останутся сухими. Температура днем в большинстве регионов поднимется до 27-30 градусов, а ночью будет оставаться в пределах 15-18 градусов.

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Первые дни лета в Украине принесут преимущественно теплую погоду, иногда с кратковременными дождями и грозами. Следует готовиться к переменам — от солнца до летних ливней, особенно в западных регионах.

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