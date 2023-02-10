Чекайте на неприємності: названі речі, які краще не зберігати вдома

Під час генерального прибирання намагайтеся проводити в оселі ревізію, аби знайти предмети, які можуть зашкодити вам. Це можуть бути зламані годинники, пусті пляшки, або посуд, який має дефекти.

За народними прикметами, ці речі можуть принести вам невдачі та навіть призвести до постійних сварок з рідними.

Читайте також: Розбилось дзеркало: що робити, щоб не було біди

Так, за віруваннями, у домі не повинно бути розбитих дзеркал. Навіть якщо на дзеркалі утворилася незначна тріщина, то його варто позбутися. Інакше – у вашій оселі постійно будуть сварки та часто ставатимуться якісь неприємності.

Відео дня

Кажуть, що розбиті дзеркала можуть "викрадати" жіночу вроду.

Не варто тримати у будинку годинник, стрілки якого зупинилися — він заважатиме рухатися вперед по життю. Вважається поганим знаком, якщо зупинився наручний годинник. Аби відвернути невдачі, радять на ніч його опустити у воду, а вранці винести на смітник якомога далі від будинку.

Якщо ж у вашому будинку є пусті пляшки – позбавтеся їх, інакше вас можуть переслідувати злидні.

Варто повикидати й старий потрісканий чи частково зламаний посуд, щоб не накопичувати в оселі негативну енергетику. У народі кажуть, що розбити посуд – на щастя. Однак, якщо в оселі зберігати тріснуту чашку, чи надщерблену тарілку, то вони можуть притягнути конфлікти.

А ще вважається, що з будинку краще повиносити подарунки від тих людей, з якими вам неприємно та некомфортно спілкуватися. Вважається, що люди, які бажають вам зла, можуть подарувати якусь річ і вона "випромінюватиме" негативну енергетику у вашій оселі. Тож, якщо вірите у прикмети та забобони, не шкодуйте подарунків від "злих" знайомих та виносьте їх на смітник. До речі, їх можна передарувати – ви не передасте негативну енергетику тому, кому передаруєте непотрібні речі, звісно, якщо зробите це від щирого серця, не маючи в душі бажання "подарувати зло".

Пропонуємо вам також дізнатися, які рослини не варто тривати в будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!