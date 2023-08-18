Жовтий наліт на білій раковині: як швидко прибрати

Жовтий наліт на сантехніці – це завжди неприємно. Варто пам'ятати, що чим швидше ви почнете боротьбу з цією неприємністю, тим легше буде її позбутися.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що для боротьби з нальотом можна використовувати звичайні засоби. Для простого і ефективного методу боротьби вам знадобиться сода, губка, захисні рукавички та засобу для миття посуду.

Для початку, потрібно зволожити забруднену поверхню. Далі варто змішати соду і засіб для миття посуду у рівних пропорціях. Отриману суміш нанести на забруднену ділянку та залишити на 10-15 хвилин. Після цього можна розпочинати очищення, використовуючи м'яку сторону губки. Важливо після миття раковину сполоснути чистою водою та витерти сухою ганчіркою.

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Якщо на змішувачі залишилися сліди, варто використати ще один метод. За допомогою суміші зі столового оцту і чистої води (пропорції – 1:1) можна легко видалити ці сліди. Зокрема, потрібно протерти раковину паперовим рушником.

Такий метод чищення не лише допоможе вам впоратися з нальотом на сантехніці, але й зробить процес прибирання більш ефективним та швидким.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ефективно та безпечно очистити раковину, використовуючи звичайну соду. Зокрема, сода є ідеальним засобом для забезпечення блискучої чистоти раковини.

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