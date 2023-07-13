Жінка знайшла природний спосіб збільшити губи та насмішила мережу (відео)

У Китаї жінка вирішила перевірити, що буде з її губами, якщо їх покусають бджоли. Вона спеціально приманила бджіл до свого обличчя, аби перевірити "лайфхак".

Відео, на якому жінку кусають бджоли, з'явилося у соцмережах. Фоловери захоплюються її сміливістю та сміються з її небезпечного вчинку, оскільки після укусу бджоли у неї могла виникнути алергічна реакція і невідомо, чим би цей "експеримент" закінчився.

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З відео можна побачити, що жінка випробувала незвичайний спосіб збільшення губ, але отримала непередбачувану реакцію. Її верхня губа розпухла так, що жінці було важко нею поворухнути.

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ЗМІ дізналися, що на такий експеримент зважилася 29-річна мешканка Китаю під час своєї поїздки в провінцію Фуцзянь.

Короткий кліп здобув неймовірну популярність, набравши понад 10 мільйонів переглядів. Багато користувачів соціальних мереж захоплено дивувалися такій несподіваній реакції жінки на укус бджоли.

Тим часом експерти попереджають, що це небезпечна і не рекомендована дія. Укус бджоли може викликати серйозні алергічні реакції, а також становити загрозу для життя у деяких випадках. Вони закликають людей не експериментувати зі своїм здоров'ям та звернутися до професіоналів для будь-яких косметичних процедур.

Нагадаємо, для більшості людей укус бджоли не представляє небезпеки. Та у деяких він може викликати сильну алергічну реакцію, що може вбити. Як діяти після укусу бджоли підкаже UaPortal.

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