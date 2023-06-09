Що робити після укусу бджоли: топ-3 дієві засоби для зменшення болю

Для більшості людей укус бджоли не представляє небезпеки. Та у деяких він може викликати сильну алергічну реакцію, що може вбити. Як діяти після укусу бджоли підкаже UaPortal.

Якщо вас вкусила бджола, змахніть жало пласким твердим предметом, після чого промийте місце укусу милом, сольовим розчином у пропорції 1 ч. л. на 1 склянку води, протріть спиртом чи перекисом, йодом, зеленкою, фурациліном.

Потім зробіть холодний компрес або візьміть лід та прикладіть до рани, прийміть засіб від алергії та пийте багато води.

Можете зробити суміш з соди та води у пропорції 2:1 та прикласти до місця укусу. Також, можете випити парацетамол чи ібупрофен для зняття болю.

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Якщо з’явився набряк, прикладіть до ураженого місця лід чи грілку холодною водою, металеву ложку, шматок цукру. Розчісувати місце укусу заборонено.

Якщо у вас немає ніяких антисептиків, обробіть уражене місце соком петрушки, кислою ягодою, чаєм, алое, соком цибулі, подорожника.

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Якщо почалась алергічна реакція:

Симптоми:

– затруднене дихання;

– хриплість;

– з’яивлись червоні плями на тілі;

–нудота;

–біль у животі;

– діарея;

– запаморочення;

– слабкість;

– прискорений пульс;

– набряк обличчя чи язика.

Діяти необхідно швидко: викличте швидку, поки вона їде обробіть рану, покладіть людину на бік, зніміть тісний одяг, вкрийте. Якщо зникло дихання, починайте проведення серцево-легеневої реанімації: штучне дихання рот в рот і непрямий масаж серця.

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