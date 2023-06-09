Что делать после укуса пчелы: топ-3 действенные средства для уменьшения боли

Для большинства людей укус пчелы не представляет опасности. Но у некоторых он может вызвать сильную аллергическую реакцию, которая может убить. Как действовать после укуса пчелы подскажет UaPortal

Если вас укусила пчела, смахните жало плоским жестким предметом, после чего промойте место укуса мылом, солевым раствором в пропорции 1 ч. л. на 1 стакан воды, протрите спиртом или перекисью, йодом, зеленкой, фурацилином.

Затем сделайте холодный компресс или возьмите лед и приложите к ране, примите средство от аллергии и пейте много воды.

Вы можете сделать смесь из соды и воды в пропорции 2:1 и приложить к месту укуса. Также можете выпить парацетамол или ибупрофен для снятия боли.

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Если появился отек, приложите к пораженному месту лед или грелку холодной водой, металлическую ложку, кусок сахара. Расчесывать место укуса нельзя.

Если у вас нет никаких антисептиков, обработайте пораженное место соком петрушки, кислой ягодой, чаем, алоэ, луковым соком, подорожником.

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Если началась аллергическая реакция:

Симптомы:

– затрудненное дыхание;

– хриплость;

– появились красные пятна на теле;

–тошнота;

–боль в животе;

–диарея;

– головокружение;

– слабость;

– учащенный пульс;

– отек лица или языка.

Действовать необходимо быстро: вызовите скорую, пока она едет обработайте рану, положите человека на бок, снимите тесную одежду, укройте. Если исчезло дыхание, начинайте проведение сердечно-легочной реанимации: искусственное дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца.

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