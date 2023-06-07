Как спастись от жары: три эффективных летних лайфхака

Согласно прогнозам, Украина столкнется с высокими температурами этим летом, и это означает, что пора ознакомиться с несколькими неожиданными лайфхаками, которые помогут преодолеть жару.

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"Хладагент" собственными руками. Для этого вам понадобится несколько обычных губок. Поместите их в морозильник на несколько часов, а когда они замерзнут, переложите в зип-пакеты. Вы можете использовать их в качестве "хладагента" в сумке-холодильнике, чтобы дольше сохранять низкую температуру. Также вы можете прикладывать их к горячим частям тела во время жары, например, к рукам, лбу, шее и т.д.; Вентилятор как импровизированный кондиционер. Обычный вентилятор можно сделать более эффективным для охлаждения воздуха. Для этого просто наполните большую миску кубиками льда и поставьте перед включенным вентилятором. Воздух будет проходить через лед и охлаждаться, оказывая приятный эффект прохладе; Самодельный термос для прохладной воды. В жаркий день важно иметь при себе прохладную воду. Чтобы сохранить ее холодной как можно дольше, вы можете создать специальный термос. Заполните бутылку третью фильтрованной водой и поместите ее в морозильник, однако убедитесь, что бутылка лежит горизонтально, а не вертикально. Это позволит жидкости равномерно распределиться по стенке бутылки. После нескольких часов, когда вода превратится в лед, вы можете долить в бутылку воду, сок, холодный чай или кофе. Лед на стенах будет таять равномерно, снабжая прохладный напиток.

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