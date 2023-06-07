Як врятуватись від спеки: три ефективні літні лайфхаки

Згідно з прогнозами, Україна стикнеться з високими температурами цього літа, і це означає, що настав час ознайомитися з кількома неочікуваними лайфхаками, які допоможуть подолати спеку.

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"Холодоагент" власними руками. Для цього вам знадобляться кілька звичайних губок. Помістіть їх у морозильник на кілька годин, а коли вони замерзнуть, перекладіть у зіп-пакети. Ви можете використовувати їх як "холодоагенти" у сумці-холодильнику, щоб триваліше зберігати низьку температуру. Також ви можете прикладати їх до гарячих частин тіла під час спеки, наприклад, до рук, чола, шиї і т.д.; Вентилятор як імпровізований кондиціонер. Звичайний вентилятор можна зробити більш ефективним для охолодження повітря. Для цього просто наповніть велику миску кубиками льоду і поставте її перед увімкненим вентилятором. Повітря буде проходити через лід і охолоджуватися, надаючи приємний ефект прохолоди; Саморобний термос для холодної води. У спекотний день важливо мати при собі прохолодну воду. Щоб зберегти її холодною якнайдовше, ви можете створити спеціальний термос. Заповніть пляшку третиною фільтрованої води і помістіть її в морозильник, проте впевніться, що пляшка лежить горизонтально, а не вертикально. Це дозволить рідині рівномірно розподілитися по стінці пляшки. Після кількох годин, коли вода перетвориться на лід, ви можете долити в пляшку воду, сік, холодний чай або каву. Лід на стінках буде танути рівномірно, забезпечуючи прохолодний напій.

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