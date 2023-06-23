Жінка подала до суду на лікарню, яка позбавила її 'екстрасенсорних здібностей': майже відсудила 1 млн доларів

Ця історія почалась, коли Джудіт Річардсон Геймс вирішила пройти процедуру комп’ютерної томографії у лікарні Університету Темпл. Жінка мала свій кабінет, де вона надавала послуги екстрасенса, чим заробляла на життя. Крім того, вона допомагала місцевій поліції у розкритті деяких злочинів.

Про це пише IFLScience.

На прийомі вона попередила радіолога про свою алергію на барвники на основі йоду, та він все ж застосував трохи барвника.

Після ін'єкції в неї стався анафілактичний шок і у наступні дні вона страждала від постійної нудоти, блювоти, висипу, кропив'янки та дуже сильного головного болю. Відтепер при спробах сконцентруватися в жінки почала боліти голова і, зрештою, їй довелось покинути практику.

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Геймс подала до суду, на якому заявила, що недбалість лікаря позбавила її заробітку та надприродніх здібностей. Через 45 хвилин присяжні оголосили вердикт про присудження жінці 600 000 доларів відшкодування збитків і 388 тисяч доларів у вигляді відсотків.

Лікарня подала апеляцію, відбувся новий суд, де суддя ухвалив, що медичний експерт позивача не володіє кваліфікацією і просто закрив справу. Згодом це рішення підтвердив Верховний судом Пенсільванії.

Так, Джудіт Геймс не лише втратила майже відсуджену нею компенсацію, але й не отримала якісної медичної допомоги.

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