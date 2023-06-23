Женщина подала в суд на больницу, лишившую ее 'экстрасенсорных способностей': почти отсудила 1 млн долларов

Эта история началась, когда Джудит Ричардсон Геймс решила пройти процедуру компьютерной томографии в больнице Университета Темпл. У женщины был свой кабинет, где она предоставляла услуги экстрасенса, чем зарабатывала на жизнь. Кроме того, она помогала местной полиции в раскрытии некоторых преступлений.

Об этом пишет IFLScience.

На приеме она предупредила радиолога о своей аллергии на красители на основе йода, но он все же применил немного красителя.

После инъекции у нее произошел анафилактический шок и в последующие дни страдала от постоянной тошноты, рвоты, сыпи, крапивницы и очень сильной головной боли. Теперь при попытках сконцентрироваться у женщины начала болеть голова и, в конце концов, ей пришлось покинуть практику.

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Геймс подала в суд, на котором заявила, что халатность врача лишила ее заработка и сверхъестественных способностей. Через 45 минут присяжные объявили вердикт о присуждении женщине 600 000 долларов возмещения ущерба и 388 тысяч долларов в виде процентов.

Больница подала апелляцию, состоялся новый суд, где судья постановил, что медицинский эксперт истца не владеет квалификацией и просто закрыл дело. Впоследствии это решение подтвердил Верховный суд Пенсильвании.

Так, Джудит Геймс не только потеряла почти отсужденную компенсацию, но и не получила качественной медицинской помощи.

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