Жести регулювальника: як запам'ятати та безпечно проїхати перехрестя без світлофорів
Після закінчення автошколи багато знань відпрацьовуються багаторічною практикою, проте деякі моменти забуваються, адже не завжди на дорозі зустрінеш рідкісні знаки або навіть регулювальника. Регулярні вимкнення світла в багатьох містах України змусили водіїв освіжити знання. Аби безпечно проїхати перехрестя з вимкненими світлофорами, варто запам’ятати жести регулювальника. Про те, якими вони бувають та що означають, розповімо у сьогоднішньому матеріалі.
Якщо на перехресті ви бачите регулювальника, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків. Жести регулювальника діляться на дозвільні, заборонні та попереджувальні, а також порівнюються з сигналами світлофора. Національна поліція рекомендує освіжити знання про сигнали регулювальника й для цього повторити пункт 8.8 Правил дорожнього руху.
Запам’ятайте вірш
Як рука стирчить уліво – проїжджай, як закортіло;
Руки в сторони у копа – зупинись, інакше опа;
Руку виставив до вас – повертати вправо час;
Паралельно став по смузі – вправо й прямо їдьте, друзі;
Як рука стирчить на право – їхати немаєш права;
Руку звів він догори – зупинився і замри;
Заїзд в спину і живіт – заборонений кульбіт.
Загалом є три основні рухи:
- піднята вгору права рука з жезлом чи без;
- витягнуті руки в сторони або опущені;
- права рука витягнута вперед.
Рух заборонено в усі сторони:
Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.
Якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас;
Його руки розведені вбік чи опущені донизу;
Права рука з жезлом (червоним диском) зігнута на грудях вліво.
Рух заборонено прямо, а направо – рух дозволено:
Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч.
Регулювальник стоїть обличчям до вас;
Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас.
"Увага!" Зміна руху на перехресті:
Цей жест означає, що і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено.
Рука регулювальника з жезлом піднята вгору;
Він стоїть до вас будь-яким боком.
Дозволяється рух у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розворот:
Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.
Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом.
Можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів:
Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту.
Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини;
Його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей.
Варто також пам'ятати, що регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.
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