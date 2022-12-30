Жесты регулировщика: как запомнить и безопасно проехать перекресток без светофоров

После окончания автошколы многие знания отрабатываются многолетней практикой, однако некоторые моменты забываются, ведь не всегда на дороге встретишь редкие знаки или даже регулировщика. Регулярные отключения света во многих городах Украины вынудили водителей освежить знания. Чтобы безопасно проехать перекресток с выключенными светофорами, следует запомнить жесты регулировщика. О том, какими они бывают и что означают, расскажем в материале.

Если на перекрестке вы видите регулировщика, его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Жесты регулировщика делятся на разрешительные, запрещающие и предупредительные, а также сравниваются с сигналами светофора. Национальная полиция рекомендует освежить знания о сигналах регулировщика и для этого повторить пункт 8.8 ПДД.

Запомните стихотворение

Если палка смотрит в рот, делай правый поворот!

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Если палка смотрит влево, проезжай как королева!

Если палка смотрит в право, ехать не имеешь права!

Если он (регулировщик) к тебе спиной, то не рыпайся и стой!

В целом есть три основных движения:

поднята вверх правая рука с жезлом или без;

вытянутые руки в стороны или опущены;

правая рука вытянута вперед.

Движение запрещено во все стороны:

Это положение регулировщика приравнивается к красному сигналу светофора.

Если регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам;

Его руки разведены в сторону или опущены вниз;

Правая рука с жезлом (красным диском) изогнута на груди влево.

Движение запрещено прямо, а направо – движение разрешено:

Это положение регулировщика означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой вправо.

Регулировщик стоит лицом к вам;

Его правая рука, держащая жезл, вытянута вперед, то есть к вам.

"Внимание!" Смена движения на перекрестке:

Этот жест означает, что и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено.

Рука регулировщика с жезлом приподнята вверх;

Он стоит к вам любой стороной.

Разрешается движение в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворот:

Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора.

Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом.

Можно ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов:

Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом левого поворота.

Если регулировщик стоит левой стороной к вашей машине;

Его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или изогнуты и прижаты к груди.

Следует также помнить, что регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

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