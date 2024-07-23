Житлові пільги для УБД: що важливо знати у 2024 році

Ветерани з визначеним статусом учасника бойових дій (УБД) в Україні мають право на ряд пільг та соціальних заходів підтримки, згідно з національним законодавством. Ці пільги охоплюють широкий спектр послуг, включаючи знижки на комунальні платежі, пільгові кредити для будівництва житла, а також знижки на телефонний зв’язок.

Про це розповідає UAportal.

У рамках законодавства України, ветерани війни та їхні сім’ї мають право на значні пільги для полегшення їх життєвих умов. Зокрема, ветерани можуть скористатися наступними знижками:

Знижка 75% на оплату житла відповідно до діючих нормативів, які визначають максимальну площу в 21 квадратний метр на особу, з додатковими 10,5 квадратними метрами на сім’ю.

на оплату житла відповідно до діючих нормативів, які визначають максимальну площу в на особу, з додатковими на сім’ю. Знижка 75% на комунальні послуги, включаючи електрику, водопостачання та газ.

Знижка 75% на використання скрапленого газу в побуті, в межах середнього споживання.

на використання скрапленого газу в побуті, в межах середнього споживання. Знижка 75% на рідке паливо для опалення в домівках без централізованого теплопостачання.

Для ветеранів Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, передбачена 100% знижка на житло та комунальні послуги в рамках законодавчо встановлених норм.

Читайте також: Пільги для дітей УБД та учасників АТО

Щодо телефонного зв’язку, ветерани можуть встановити стаціонарний телефон за пільговими умовами, сплачуючи лише 50% від вартості послуги.

Закон також передбачає покращення житлових умов для ветеранів з тривалою службою:

Ветерани з 17-річним стажем мають право на отримання земельної ділянки для будівництва.

мають право на отримання земельної ділянки для будівництва. Ті, хто служив більше 20 років, можуть отримати кредит на пільгових умовах для придбання або будівництва житла.

Крім того, ветерани мають перевагу при отриманні земельних ділянок для садівництва та городництва, ремонту власності, підключенні до інженерних мереж, вступу до житлово-будівельних кооперативів та придбанні будівельних матеріалів.

На закінчення, ветерани, які стоять на квартирному обліку, мають бути забезпечені житлом протягом двох років або отримати компенсацію для використання на нерухомість в Україні протягом одного року.

Раніше ми розповідали про пільги для сімей УБД у 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!