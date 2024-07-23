Жилищные льготы для УБД: что важно знать в 2024 году

Ветераны с определенным статусом участника боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд льгот и социальных мер поддержки в соответствии с национальным законодательством. Эти льготы включают в себя широкий спектр услуг, включая скидки на коммунальные платежи, льготные кредиты для строительства жилья, а также скидки на телефонную связь.

Об этом сообщает UAportal.

В рамках законодательства Украины ветераны войны и их семьи имеют право на значительные льготы для облегчения их жизненных условий. В частности, ветераны могут воспользоваться следующими скидками:

Скидка 75% на оплату жилья в соответствии с действующими нормативами, определяющими максимальную площадь в 21 квадратный метр на человека, с дополнительными 10,5 квадратными метрами на семью.

Скидка 75% на коммунальные услуги, включая электричество, водоснабжение и газ.

на коммунальные услуги, включая электричество, водоснабжение и газ. Скидка 75% на использование сжиженного газа в обиходе, в пределах среднего потребления.

на использование сжиженного газа в обиходе, в пределах среднего потребления. Скидка 75% на жидкое отопительное топливо в домах без централизованного теплоснабжения.

Для ветеранов Второй мировой войны, которым исполнилось 85 и более лет, предусмотрена 100% скидка на жилье и коммунальные услуги в рамках законодательно установленных норм.

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Что касается телефонной связи, ветераны могут установить стационарный телефон по льготным условиям, оплачивая только 50% стоимости услуги.

Закон также предусматривает улучшение жилищных условий для ветеранов с длительной службой:

Ветераны с 17-летним стажем имеют право на получение земельного участка для строительства.

имеют право на получение земельного участка для строительства. Те, кто служил более 20 лет, могут получить кредит на льготных условиях для приобретения или строительства жилья.

Кроме того, ветераны имеют преимущество при получении земельных участков для садоводства и огородничества, ремонте собственности, подключении к инженерным сетям, поступлении в жилищно-строительные кооперативы и приобретении строительных материалов.

В заключение, ветераны, стоящие на квартирном учете, должны быть обеспечены жильем в течение двух лет или получить компенсацию для использования на недвижимость в Украине в течение одного года.

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