"Жирна та потужна ціль": воїни ССО знищили російську РЛС "Каста-2Е2" однією з новітніх розробок (відео)
Оператори Сил спеціальних операцій на одному з напрямків фронту знищили сучасну російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2". Ця система призначена для контролю повітряного простору, визначення дальності, азимуту, ешелону висоти польоту та трасових характеристик повітряних об'єктів.
Як повідомили в ССО, під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків оператори зафіксували, де російські війська розташували рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".
Також читайте: Екіпаж Bradley атакував два ворожих БТР-82 разом з піхотою (пекельне відео)
"Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах", – пояснили у ССО.
Її могли використовувати для протидії ударним БПЛА.
"Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!