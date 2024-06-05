'Жирна та потужна ціль': воїни ССО знищили російську РЛС 'Каста-2Е2' однією з новітніх розробок (відео)

Оператори Сил спеціальних операцій на одному з напрямків фронту знищили сучасну російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2". Ця система призначена для контролю повітряного простору, визначення дальності, азимуту, ешелону висоти польоту та трасових характеристик повітряних об'єктів.

Як повідомили в ССО, під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків оператори зафіксували, де російські війська розташували рухому радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

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"Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах", – пояснили у ССО.

Її могли використовувати для протидії ударним БПЛА.

"Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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