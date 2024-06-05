'Жирная и мощная цель': воины ССО уничтожили российскую РЛС 'Каста-2Е2' одной из новейших разработок (видео)

Операторы Сил специальных операций на одном из направлений фронта уничтожили современную российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2". Система предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов.

Как сообщили в ССО, во время аэроразведки на одном из операционных направлений операторы зафиксировали, где российские войска разместили подвижную радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

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"Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах", — пояснили в ССО.

Ее могли использовать для противодействия ударным БПЛА.

"Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО. Наши операторы нанесли огненное поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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