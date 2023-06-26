Мешканець Індії отримав замовлення з AliExpress через чотири роки

Нітін Агарвал з Делі в Індії отримав онлайн-замовлення з AliExpress після чотирирічної затримки. Він каже, що вже не сподівався отримати посилку.

Як повідомляє The Indian Express, користувач Twitter з ніком @techbharatco поділився фотографією міжнародної посилки та написав: "Ніколи не втрачайте надії! Я замовив це на AliExpress ще 2019 року, а посилку доставили сьогодні".

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Його допис викликав хвилю позитивних реакцій серед користувачів соціальної мережі Twitter. Вони казали, що їхні замовлення теж довгий час не приходять. А мешканець Індії підбадьорив їх, заявивши, що втрачати надій не варто.

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Для прикладу, один з фоловерів розповів, що він замовив товар на AliExpress у 2018 році, але досі не отримав його. Інший користувач повідомив, що отримав свою посилку через 8 місяців, а AliExpress навіть повернув йому гроші за попереднє неуспішне замовлення.

Нагадаємо, AliExpress, вебмаркет з китайськими товарами, був заборонений в Індії у червні 2020 року разом із 47 іншими китайськими програмами. Хоча AliExpress відомий своїми низькими цінами на різноманітні товари, його також характеризували негативно через затримки в доставці та продажі підробок.

Компанія була заснована у 2010 році і належить Alibaba Group. В лютому 2022 року AliExpress був включений до списку "сумно відомих ринків контрафактної продукції" офісом торгового представника США.

Нагадаємо, на початку червня на сході Індії обвалився підвісний міст. У воду впали щонайменше 30 метрів надбудови. Інформація про постраждалих не надходила.

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