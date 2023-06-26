Житель Индии получил заказ из AliExpress спустя четыре года

Нитин Агарвал из Дели в Индии получил онлайн-заказ с AliExpress после четырехлетней задержки. Он говорит, что уже не ожидал получить посылку.

Как сообщает The Indian Express, пользователь Twitter с ником @techbharatco поделился фотографией международной посылки и написал: "Никогда не теряйте надежды! Я заказал это на AliExpress еще в 2019 году, а посылку доставили сегодня".

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Его сообщение вызвало волну положительных реакций среди пользователей социальной сети Twitter. Они говорили, что их заказы тоже долгое время не приходят. А житель Индии ободрил их, заявив, что терять надежды не стоит.

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Например, один из фолловеров рассказал, что он заказал товар на AliExpress в 2018 году, но до сих пор не получил его. Другой пользователь сообщил, что получил свою посылку через 8 месяцев, а AliExpress даже вернул ему деньги за предварительный неуспешный заказ.

AliExpress, вебмаркет с китайскими товарами, был запрещен в Индии в июне 2020 года вместе с 47 другими китайскими программами. Хотя AliExpress известен своими низкими ценами на различные товары, его также характеризовали негативно из-за задержек в доставке и продаже подделок.

Компания была основана в 2010 году и принадлежит Alibaba Group. В феврале 2022 года AliExpress был включен в список "печально известных рынков контрафактной продукции" офисом торгового представителя США.

Напомним, в начале июня на востоке Индии обрушился подвесной мост. В воду упали не менее 30 метров надстройки. Информация о пострадавших не поступала.

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