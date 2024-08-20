Мешканців Тернополя закликали не виходити на вулиці після нічної атаки росіян: що сталося

У ніч на 20 серпня російські окупанти здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру України. Один з ворожих безпілотників влучив у промисловий об’єкт на околиці Тернополя, що призвело до пожежі.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка охопила один із резервуарів з пальним. На місці події працювали рятувальники ДСНС, які залучили значні сили та засоби для ліквідації наслідків ворожої атаки. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та взяти під контроль, повідомляє "Суспільне".

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У Тернополі їдкий дим вкрив місто. Джерело: suspilne.media

У Тернополі їдкий дим вкрив місто. Джерело: suspilne.media

У Тернополі їдкий дим вкрив місто. Джерело: suspilne.media

Через пожежу в повітрі було відчутне задимлення, тому жителям міста рекомендували зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Зокрема, мешканців мікрорайонів Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ та Біла закликали дотримуватися цих рекомендацій.

"На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря. При плануванні дня людям краще без потреби не виходити з дому", – зазначили в Тернопільській ОВА.

Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснюють постійний моніторинг якості повітря та води. Наразі перевищення шкідливих речовин не зафіксовано.

"Влучання сталося в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. На щастя, минулося без потерпілих. На ранок пожежу вдалося локалізували, але займання продовжують гасити", - зауважив начальник управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

Нагадаємо, 18 серпня росія здійснила спробу атаки на Київ крилатими ракетами "Іскандер-К".

31 липня сили ППО відбили наймасованішу атаку росії на Україну від початку війни.

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