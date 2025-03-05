Зима ще нагадає про себе: синоптики попередили про мокрий сніг та сльоту в березні

В Україну прийшло потепління, а на вихідних температура підвищиться ще більше. Втім, така погода не затримається надовго.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Наразі в більшості областей діє штормове попередження, однак уже з п’ятниці, за словами синоптикині, вітер вщухне, а температура повітря підніметься ще на кілька градусів.

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"8-9 березня в Україні очікується справжній синоптичний рахат-лукум, тож заплануйте приємний відпочинок на свіжому повітрі", – порадила Діденко.

Проте вона нагадала, що березень – місяць нестабільної погоди, тому попереду ще похолодання, мокрий сніг та сльота на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 5 березня.

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