Зимовий одяг ховати ще зарано: після весняного тепла в Україну знову прийдуть морози

Тепла погода в Україні протримається недовго. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує суттєве зниження температури, а вночі в окремих регіонах можливі заморозки.

Про це він повідомив у коментарі для "Телеграфу". За його словами, у другій декаді березня атмосферні умови стануть нестабільними. Очікується падіння атмосферного тиску, опади у вигляді дощів, місцями з грозами та сильними поривами вітру.

До 14 березня над Україною активізується перенесення повітряних мас із південного заходу Європи, що спричинить дощі, особливо в західних та центральних областях.

У цей день через вплив циклону вітер посилиться до 17-22 м/с, проте температура залишатиметься аномально високою. Вночі прогнозується +5…+12 °С, удень +14…+21 °С, а в південних регіонах і Криму місцями до +22…+23 °С.

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Зміни в погодних умовах почнуть відчуватися вже з 15 березня, повідомляє синоптик. У північних та західних областях температура вдень знизиться до +5…+12 °С, а вночі місцями опуститься до -2…+4 °С.

У центральних і південних регіонах аномально тепла погода протримається до 17 березня, після чого температура знизиться на 5–7 градусів. Таким чином, із 16 березня температурні показники почнуть наближатися до кліматичної норми.

У період з 17 по 20 березня дощі очікуються у західних, північних і південних областях, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер стихне до 5–12 м/с, але подекуди залишатиметься поривчастим.

Прогноз похолодання

За даними Укргідрометцентру, зниження температури розпочнеться вже на вихідних. Зокрема, 15 березня в західних і північних областях очікується лише +4…+10 °С. Водночас на більшій частині території країни збережеться тепла погода: вдень +12…+18 °С, а в центральних регіонах +9…+15 °С.

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