Значно заощадите на платіжках: Фахівці назвали найкращий спосіб, щоб платити за електроенергію менше

З підвищенням вартості електроенергії і загрозою можливих відключень через екстрені ситуації, які можуть виникнути через геополітичні причини, багато людей цікавляться питанням, як максимально заощадити на електроенергії та як ефективніше використовувати її. Фахівці склали графік оптимального використання побутової техніки для економії електроенергії і коштів.

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Один з ключових факторів – це розуміння різниці між піковим і не піковим навантаженням на електромережу. В не пікові години тарифи на електроенергію можуть бути нижчими, і це також може сприяти зниженню навантаження на мережу в пікові години, пише Главред.

Найкращим часом для включення побутової техніки, щоб зекономити електроенергію, є ранок і пізній вечір. У цей період попит на електроенергію зазвичай менший, що означає, що прилади, такі як посудомийні машини, пральні машини і сушарки для одягу, можуть працювати більш ефективно.

З іншого боку, пікові години припадають на період з 15:00 до 18:00, коли більшість людей повертається з роботи і діти закінчують школу. У цей час тарифи на електроенергію можуть бути вищими, і мережа може відчувати збільшене навантаження.

Ось кілька порад, які допоможуть вам заощадити на електроенергії:

Використовуйте природне світло, коли це можливо, і уникайте зайвого використання штучного освітлення.

У теплу погоду спробуйте використовувати прилади, які споживають багато енергії, ближче до вечора, коли температура знижується, щоб зменшити навантаження на кондиціонери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно заощаджувати гроші та накопичити на мрію.

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