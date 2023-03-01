1 березня – Міжнародний день котів: історія свята та смішні картинки

1 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний день котів. Це неофіційне свято, але дуже популярне. Котів та кішок вивчає наука, що називається фелінологія. Це свято було організоване Московським музеєм кішок і редакцією журналу і газети "Кіт і пес" у 2004 році.

Кажуть, що кішки лікують від хвороб, допомагають позбутись поганого самопочуття, та ловлять мишей. Є багато причин завести собі такого домашнього улюбленця. За повір'ям коти мають дев’ять життів. Про котів написано багато книг, їм присвячують вірші, знімають мультфільми та фільми.

Міжнародний день котів

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За даними Ліонського університету у світі близько 400 мільйонів домашніх котів. Найбільше їх в Австралії, там на 10 жителів приходиться 9 котів. В Індонезії понад 30 мільйонів, а у Франції близько 8 мільйонів котів. Водночас є країни, де домашній кіт майже не зустрічається, такі як Перу та Габон.

Всі коти вміють правильно себе поводити при падінні: спочатку вирівнюється голова, потім спина, потім ноги, а в кінці спина, вигинається, щоб пом’якшити приземлення.

Коти

Кішка – перший гість у новому будинку. Здавна існував звичай, згідно з яким, перш ніж увійти в новий будинок, туди треба пустити кішку.

Якщо кішка спить в найтеплішому місці будинку – варто очікувати похолодання, шкребе підлогу – до сильного вітру; кіт вмивається і вилизує лапки – погода найближчими днями буде теплою і сонячною; чхає – до дощу.

Бояться люди чорних котів, бо "…говорять, що не повезе, якщо чорний кіт дорогу перейде…". Але, в такому випадку, кажуть, що треба потриматися за ґудзик, тричі плюнути через ліве плече, скрутити фігу або ж найефективніше – почекати поки хтось інший пройде – і чари чорного кота не діятимуть.

День котів

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Перші кошачі з'явилися на нашій планеті близько 50 мільйонів років тому. Впродовж наступних 25 мільйонів років у процесі еволюції з них сформувалися ранні сучасні види кішок, які населяють земну кулю і дотепер.

Коти мають особливий характер, вони кмітливі, грайливі, незалежні та допитливі, а також можуть бути лагідними або суворими. Вони відчувають настрій свого господаря дуже тонко. Кішок приручили близько 10-12 тисяч років тому в близькосхідному регіоні, коли люди вже осіли та зайнялися землеробством. Тоді кішки працювали на господарствах, знищуючи пацюків та мишей, що було взаємовигідним для обох сторін.

У Давньому Єгипті кішок поважали через їхню грацію та вміння бачити в темряві. Єгипетська країна заборонила вивезення кішок та карала вбивць цих тварин смертю.

Пережили кішки й непрості часи: у Середньовіччі в Європі їх вважали помічниками диявола, тому масово вбивали. Це призвело до зменшення кількості котів та розмноження гризунів, що могло сприяти епідемії чуми, яка почалася в 1348 році.

Кошенятко

1 березня – це перший день весни, тому ми підготували теплі поздоровлення, щоб ви могли привітати своїх близьких.

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