1 марта – Международный день кошек: история праздника и смешные картинки

1 марта в Украине и мире отмечают Международный день кошек. Это неофициальный праздник, но очень популярный. Кошек и кошек изучает наука, называемая фелинологией. Этот праздник был организован Московским музеем кошек и редакцией журнала и газеты "Кот и пес" в 2004 году.

Говорят, что кошки лечат от болезней, помогают избавиться от плохого самочувствия и ловят мышей. Есть много причин завести себе такого домашнего питомца. По поверью у кошек девять жизней. О кошках написано много книг, им посвящают стихи, снимают мультфильмы и фильмы.

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По данным Лионского университета, в мире около 400 миллионов домашних кошек. Больше всего их в Австралии, там на 10 жителей приходится 9 кошек. В Индонезии более 30 миллионов, а во Франции около 8 миллионов кошек. В то же время, есть страны, где домашний кот почти не встречается, такие как Перу и Габон.

Все коты умеют правильно себя вести при падении: сначала выравнивается голова, потом спина, потом ноги, а в конце спина выгибается, чтобы смягчить приземление.

Кошка – первый гость в новом доме. Издавна существовал обычай, согласно которому прежде чем войти в новый дом, туда надо пустить кошку.

Если кошка спит в самом теплом месте дома – стоит ожидать похолодания, скребет пол – до сильного ветра; кот умывается и вылизывает кавычки – погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной; чихает – к дождю.

Боятся люди черных кошек, потому что "…говорят, что не повезет, если черный кот дорогу перейдет…". Но, в таком случае, говорят, что нужно подержаться за пуговицу, трижды плюнуть через левое плечо, скрутить фигу или же самое эффективное – подождать пока кто-то другой пройдет – и волшебство черного кота не будет действовать.

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Первые кошачьи появились на нашей планете около 50 миллионов лет назад. В течение последующих 25 миллионов лет в процессе эволюции из них сформировались ранние современные виды кошек, населяющих земной шар и поныне.

Кошки носят особый характер, они сообразительны, игривые, независимые и любознательные, а также могут быть кроткими или суровыми. Они чувствуют настроение своего владельца очень тонко. Кошек приручили около 10-12 тысяч лет назад в ближневосточном регионе, когда люди уже осели и занялись земледелием. Тогда кошки работали на хозяйствах, уничтожая крыс и мышей, что было взаимовыгодно для обеих сторон.

В Древнем Египте кошек уважали из-за их грации и умения видеть в темноте. Египетская страна запретила вывоз кошек и казнила убийц этих животных смертью.

Пережили кошки и непростые времена: в Средневековье в Европе они считались помощниками дьявола, поэтому массово убивали. Это привело к уменьшению количества кошек и размножению грызунов, что могло способствовать начавшейся в 1348 году эпидемии чумы.

1 марта – это первый день весны, поэтому мы подготовили теплые поздравления, чтобы вы могли поздравить своих близких.

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