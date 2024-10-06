10 млн доларів висадили в повітря: бійці ГУР на фронті спалили російський ЗРК 'Оса' (відео)

На одному з напрямків фронту бійці Головного управління розвідки Міноборони України дроном ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Його вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Кадрами знищення ворожої техніки поділилися у ГУР МО. Зазначається, що по ЗРК відпрацювали воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила".

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"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів. Вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" ― кілька сотень доларів", – прокоментували в ГУР надане відео.

Зенітно-ракетний комплекс "Оса" (індекс ГРАУ — 9К33, за класифікацією МО США і НАТО — SA-8 Gecko) – це радянський зенітно-ракетний комплекс, який призначений для забезпечення протиповітряної оборони дивізійної ланки.

Знищення ЗРК ''Оса''. Джерело: Скриншот з відео Знищення ЗРК ''Оса''. Джерело: Скриншот з відео

Знищення ЗРК ''Оса''. Джерело: Скриншот з відео Знищення ЗРК ''Оса''. Джерело: Скриншот з відео

Розробка комплексу "Оса" почалася у 1960 році, а на озброєння він був прийнятий у 1971 році. Комплекс відрізняється високою мобільністю та відносною простотою в експлуатації, що дозволило йому стати одним з наймасовіших зенітних ракетних комплексів у світі.

Основне призначення "Оси" – знищення низьколітаючих повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти та безпілотні літальні апарати. Комплекс може ефективно працювати вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

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