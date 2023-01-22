10 помилок, які можуть зіпсувати авто під час мийки

Віддаючи брудний автомобіль на мийку, ми практично завжди впевнені у відносно успішному результаті, проте процес краще контролювати, інакше можуть виникнути неприємні наслідки для кузова та бортової електроніки.

Намагайтеся привозити ваш автомобіль на мийку щонайменше раз на тиждень. Теза про те, що шар бруду захищає лакофарбове покриття від піску, солей та абразивних частинок, насправді міф. Чим більше бруду налипне на ваш автомобіль, тим важче його усунути без наслідків для лакофарбового покриття. Однак правильно помити машину – завдання непросте і вимагає грамотного підходу до цього нехитрого, на перший погляд, процесу.

1. Об'їжджаємо стороною автоматичні мийки

Автоматичне миття часто дозволяє серйозно заощадити час. Та й виглядає воно магічно – всілякі щітки та рамки так і приваблюють до себе довірливих водіїв. Однак ваш автомобіль такий сервіс може не просто не відмити, але ще більше забруднити. Хоча б подумайте, скільки машин вже заїжджало на цю мийку перед вами – всі вони користувалися тими самими інструментами. Ви пробували сходити в громадську лазню і скористатися чиєюсь мочалкою чи рушником? Багато з того, що було змито з попередників, потрапить на ваше авто.

2. Не застосовуємо губки для чищення кухонних плит

Грубі губки, що застосовуються для чистки кухонних плит та миття посуду, неодмінно призведуть до пошкоджень лакофарбового покриття. Багато недалекоглядних автомобілістів намагаються відмити з їх допомогою плями від деревної смоли або краплі бітуму, а також інший бруд, що глибоко в'ївся. Ці губки – справжнісінький абразив, використовувати який ні для миття, ні для протирання кузова не можна ні в якому разі.

3. Не миємо автомобіль під пекучим сонцем

Пряме сонячне світло та тепло – найлютіші вороги у справі миття автомобіля. Саме в цих умовах волога, що потрапляє на кузов машини, моментально випаровується. При цьому всі речовини, які були розчинені в ній, осідають на кузові і глибоко в'їдаються в покриття, залишаючи розводи і плями. Миття автомобіля завжди потрібно проводити в тіні, якщо не хочете згодом витрачати свій дорогоцінний час на усунення дефектів та додаткове полірування.

4. Не використовуємо засіб для миття посуду

Ніколи не застосовуйте під час миття автомобіля засоби для миття посуду. Шкідливий вплив цієї хімії неодноразово підтверджено фахівцями. Незважаючи на це, автолюбителі продовжують використовувати його не за прямим призначенням. Багато побутових препаратів мають властивість проникати в ЛКП і буквально в'їдатися в фарбу, що призводить до її вицвітання та корозії кузова. Якщо у вашому розпорядженні немає спеціального миючого засобу для машини, не полінуйтеся заглянути до найближчого автомагазину – ви гарантовано купите в ньому набагато безпечнішу хімію.

5. Не застосовуємо для протирання несвіжу мікрофібру

Саме на цьому етапі вашому автомобілю наносяться численні пошкодження, після чого кузов покривається "павутиною" подряпин. Не робіть цієї помилки: не довіряйте автомобіль таким мийникам, а якщо миєте свого "коня" самі, використовуйте для протирання тільки нові або ідеально чисті рушники з мікрофібри. Після використання їх не потрібно кидати на відкритому повітрі або забирати в коробку. Спочатку їх слід ретельно випрати в пральній машинці і просушити.

6. Не миємо підкапотний простір "керхером"

Підкапотний простір вашого автомобіля може бути покритий товстим шаром всіляких забруднень, що накопичувалися роками, – піском, олією і навіть осіннім листям. Але це не привід застосування миття під високим тиском. Не забувайте, що сучасні машини нашпиговані всілякою електронікою, для якої волога в прямому сенсі згубна. Вода під високим тиском легко приникає до всіх отворів блоків управління. Порвана проводка, пошкоджені радіатори або навіть збита фарба – ось лише деякі неприємності, які можуть чатувати на вас при використанні такого пристрою.

7. Не використовуємо відро та губку

Для самостійного миття машини багато автомобілістів застосовують відро з водою та губку. Макаючи губку у відро, вони розводять змитий бруд, а потім знову труть цією жижею по лакофарбовому покриттю, дряпаючи і пошкоджуючи його поверхню. Мити автомобіль з одного відерця категорично не можна: що більше чистої води буде у вашому розпорядженні, то краще. По можливості використовуйте шланг, підключений до водопроводу. Ну а якщо такої можливості немає, візьміть два або три відра, і стежте, щоб губка завжди була ідеально чистою. Фінальне очищення автомобіля проводьте, оббливаючи кузов чистою водою, не розтираючи.

8. Забуваємо про очищувач скла на основі аміаку

Очисники скла на аміачній основі широко представлені на прилавках магазинів. Вони чудово справляються зі своїми прямими обов'язками. Однак у автомобілі використовувати ці засоби не варто. Аміак, що міститься в їхньому складі, пошкоджує салон і торпедо автомобіля. Деякі матеріали при попаданні на них цих засобів починають лущитися, вицвітати або навіть пузиритися. У тому числі тонувальні плівки.

9. Уникаємо полірування замшею

Шматки натуральної замші часто використовуються для фінішної обробки кузова. Однак краще залишити цей матеріал для чогось іншого, наприклад, виробництва одягу та взуття. На відміну від спеціальних матеріалів на основі волокон мікрофібри, замша не відокремлює забруднення – бруд просто прилипає до її поверхні і перетворюється на справжнісінький абразив. Подряпини та розводи – цілком логічні наслідки застосування такого матеріалу.

10. Забуваємо про кухонні рушники

Якщо ви не хочете витирати своє обличчя дешевою текстильною продукцією, не подумайте, що і вашому автомобілю вона припаде до душі. Колись звертали увагу на те, як загорнуті краї рушника? Вони або загорнуті і прошиті, або обрамлені тасьмою. У таких місцях і без того не надто придатний для протирання виріб буде збирати піщинки, а потім псувати поверхню лакофарбового покриття. Купуйте мікрофібру. Економія у цьому питанні недоречна.

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