Втомилися боротися із випаданням, ламкістю та сухістю волосся? Вам не допоможуть шампуні, бальзами та маски, якщо ви захоплюєтеся низькокалорійними дієтами або незбалансовано харчуєтесь. Додайте до свого раціону кілька смачних і поживних продуктів - і вже за кілька тижнів ви помітите результат.

Ми підготували рекомендації з харчування від найкращих трихологів світу.

Що треба їсти, щоб мати волосся на мільйон?

Для дзеркального блиску: лосось (будь-яка жирна риба)

Всі сорти жирної риби - це справжній порятунок для сухого, втомленого й тьмяного волосся. Лосось, сардини, скумбрія, оселедець, дорадо, палтус містять цінні жирні кислоти омега-3. Наш організм не може виробляти ці корисні жири, тому їх потрібно отримувати через їжу чи добавки. Регулярне вживання жирної риби активізує ріст волосся, робить його більш блискучим і здоровим.

Без ламкості: натуральний грецький йогурт

Продукт містить білок, який є будівельним матеріалом для наших локонів. Грецький йогурт також містить інгредієнт, який сприяє припливу крові до шкіри голови та росту волосся, – вітамін B5 (пантотенова кислота). Це найкращий засіб проти ламкості та випадання волосся.

Попрощайтеся із випадінням: шпинат і будь-яка інша зелень

Будь-яка зелень і темно-зелені листові овочі, особливо шпинат – джерело поживних речовин. Він містить дуже багато вітаміну А, а також залізо, бета-каротин, фолієву кислоту та вітамін С. Такий вітамінно-мінеральний коктейль сприяють здоров'ю шкіри голови й волосся. Щодня вживайте кілька різновидів зелені – й ви забудете про випадіння волосся назавжди.

Фрукти та ягоди, багаті на вітамін С

Західні трихологи рекомендують вживати тропічний фрукт гуаву, оскільки вона містить рекордну кількість вітаміну С. В одній чашці гуави міститься 377 міліграмів вітаміну С. Це більш ніж у чотири рази перевищує рекомендовану денну норму. Фрукт ефективно захищає волосся від ламкості. У наших широтах гуаву можна легко замінити на малину, полуницю, чорну смородину, лимони та обліпиху.

Без втрат: продукти, багаті залізом

Нестача заліза може призвести до випадіння волосся. Щоб заповнити нестачу цього мінералу в організмі, можна вживати бобові страви із червоної квасолі або сочевиці, а також яловичину, курячу або яловичу печінку та морепродукти. Рекордна кількість заліза містять сушені яблука й груші, чорнослив, курага та гранат.

Нежирна курятина для густоти та росту пасм

Якщо ваше волосся надто повільно росте й почало більше випадати при розчісуванні, вашому організму потрібен нежирний білок. За словами експертів, коли ви не отримуєте достатню кількість білка, ріст волосся зупиняється. Щоб речовина краще засвоювалася, обирайте нежирні варіанти, такі як курятина чи індичка, у яких менше насичених жирів, ніж у яловичині чи свинині.

Зволоження та блиск: батат і морква

Солодка картопля (батат), морква і гарбуз містять корисний для сухого та тьмяного волосся антиоксидант - бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Речовина зволожує, живить і пом'якшує сухе волосся, робить його міцним, полегшуючи розчісування. Бета-каротин стимулює залози шкіри голови виробляти шкірне сало, яке запобігає висиханню волосся.

Кориця для кровообігу

Ароматна кориця – чудова спеція, якою можна посипати каву, тости, вівсянку та навіть йогурт. Вона покращує кровотік у шкірі голови, що прискорює доставку кисню та інших поживних речовин до волосяних фолікулів.

Яйця - джерело біотину та заліза

Яйця - це джерело корисних вітамінів та мінералів, необхідних для нашого організму. Особливо цей продукт багатий на вітаміни групи В (біотин) і залізо, які надають волоссю життєву силу та допомагають їм краще рости. Нестача біотину може призвести до випадіння волосся. Яйця також містять чистий білок – найкращий будівельний матеріал для волосся, нігтів та підтримки м'язової маси.

Живлення й пом'якшення: устриці та інші морепродукти

Усі морепродукти, а особливо устриці містять багато цинку. Якщо у вашому раціоні недостатньо цього мінералу, у вас почне випадати волосся, особливо можуть постраждати вії. Цинк живить клітини, які відповідають за ріст волосся. Мінерал також міститься в яловичині, крабах, лобстерах та цільнозернових злаках.

Поліпшити якість волосся, надати їм природний блиск та життєву силу допоможуть продукти, багаті цинком, омега-3 жирними кислотами, біотином, вітамінами А і С. Навіть якщо цей список здається вам надто химерним, будь-які продукти можна замінити на більш доступні аналоги: будь-то екзотичні фрукти чи устриці. Зелень, жирна риба, яйця, курятина та ягоди - такий простий і цілком доступний список продуктів стане вашим секретом міцного, здорового і красивого волосся.