11 корисних гаджетів, які знадобляться в авто кожному водію

Після 24 лютого в Україні збільшилася кількість бажаючих отримати права, адже кожен хоче мати можливість вчасно дістатися необхідного та безпечного місця і бути незалежними від інших людей. До того ж, власна машина завжди полегшує питання тривалих поїздок та перебування у заторах, адже всередині неї ви відчуваєте себе комфортно. А для того, щоб ваші подорожі містом та за його межами були продуманими та практичними – тримайте список з 11 гаджетів, які стануть в нагоді кожному водію.

1. Пускозарядний пристрій

Бувають ситуації, коли в акумуляторі не вистачає енергії, щоб завести автомобіль. Особливо часто це трапляється взимку, через вплив холоду. Якщо проблема виникне далеко від населених пунктів та жвавих трас, водій може зіткнутися з дуже неприємними наслідками. Передбачливі власники машин про всяк випадок беруть у дорогу портативні пускозарядні пристрої. Такий прилад допоможе запустити двигун, якщо заряд раптово зникне.

2. Дзеркала сліпої зони

Будь-яка людина навіть із мінімальним досвідом водіння знає, що звичайні бічні дзеркала не дають повного огляду простору навколо машини. Існує так звана сліпа (мертва) зона, яка в них не відображається. Розширити кут огляду тією чи іншою мірою можуть додаткові дзеркала, які кріпляться на стандартні. Такі аксесуари називають дзеркалами сліпої зони.

3. Пристрій для аварійного виходу з автомобіля

Водій має бути готовим до всього. У тому числі до термінової евакуації з машини, якщо сталася аварія, а перебувати всередині небезпечно для життя. Для цього також можна знайти спеціальний інструмент. У продажу є брелоки, які поєднують у собі ніж для ременів безпеки та молоточок для скла. Мабуть, такий пристрій не буде зайвим.

4. Універсальний автотримач

Якщо ви щасливий власник GPS-навігатора, планшета та смартфону тоді цей варіант ідеально вам підійде. Придбайте автотримач — рухоме кріплення, яке фіксуватиме апарат у потрібному положенні. Універсальні варіанти підлаштовуються під габарити пристроїв, тому підходять для різних моделей планшетів і смартфонів. Це також буде зручно, якщо машиною користується декілька водіїв із різною діагоналлю телефонів та шириною чохлів.

5. Універсальний адаптер живлення

Навряд чи хтось зрадіє, якщо в дорозі телефон розрядиться. На щастя, існують автомобільні адаптери живлення, які підключаються до прикурювача машини та заряджають від нього акумулятори мобільних пристроїв. Універсальні пристрої мають USB-порти, а тому підходять для великої кількості гаджетів, незалежно від моделі та виробника. А зараз, під час регулярних виключень світла, адаптер стане чудовим рятівником, який завжди знаходитиметься в авто.

6. Автопилосос

Коли справа доходить до прибирання в салоні машини, важко переоцінити такого помічника, як автомобільний пилосос. Цей компактний пристрій швидко прибере пісок, волосся та іншиі дрібні смітинки, що потрапили на сидіння та інші поверхні.

7. GPS-маяк

Коли зловмисники викрадають автомобіль, власнику залишається заявити до поліції та сподіватися на краще. Але якщо в машині захований пристрій стеження, то шансів на позитивний кінець набагато більше. Таким приладом може бути добре захований GPS-трекер – мініатюрний автономний гаджет, який періодично надсилає свої поточні координати на комп'ютер або смартфон користувача.

8. Манометр

Рівень тиску в шинах впливає на витрату палива та взаємодію з автомобілем на дорозі, ось чому вкрай важливо стежити за цим показником. Для такого завдання використовують автомобільні манометри. Завдяки цьому вимірювальному приладу водій може швидко зрозуміти, чи варто йому підкачувати колеса чи ні.

9. Парктронік

Електронна система паркування допомагає водію уникати зіткнень з іншими машинами та іншими об'єктами в умовах обмеженого простору. Наприклад, на автостоянках. Датчики парктроніка, встановлені на бампер, визначають відстань до сусіднього об'єкта і передають на монітор, доповнюючи інформацію попереджуючими звуковими сигналами.

10. Cпікерфон

Як відомо, говорити по телефону за кермом небезпечно і до того ж не дуже зручно. Ситуацію змінюють автомобільні пристрої гучного зв'язку – спікерфони. Такий гаджет, прикріплений у зручному для водія місці, синхронізується з його смартфоном по Bluetooth і дозволяє відповідати на дзвінки майже без рук за допомогою динаміків та мікрофона. Для більшої зручності подібні системи озвучують імена співрозмовників або їх номери телефонів.

11. Bluetooth-адаптер

Якщо магнітола в машині не підтримує бездротове з'єднання зі смартфоном, можна налагодити між ними зв'язок за допомогою Bluetooth-адаптера. Він дозволить слухати музику, завантажену на мобільний пристрій через динаміки авто. Адаптер підключається до аудіороз'єму магнітоли за допомогою кабелю, а до смартфону через бездротовий канал Bluetooth.

Нагадаємо, UAportal розповів про три причини, чому водійське крісло варто опускати якомога нижче. Деякі водії можуть не погодитися з цими аргументами, проте чому б не спробувати?

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