Три причини, чому водійське крісло варто опускати якомога нижче
Деякі автолюбителі постійно опускають своє сидіння якомога нижче. На користь такої позиції існує багато переконливих аргументів. Навіть якщо деякі водії будуть не згодні з ними і вважаючи, що на низько встановленому кріслі незручно сидіти і керувати автомобілем, варто до них прислухатися.
Причина перша
Безпека. Якщо низько опустити крісло (головне, не перестаратися і знати межі) це підвищить рівень безпеки. Правило стосується майже всіх автомобілів. Це пояснюється тим, що огляд із дзеркал стає кращим. Водій більше не матиме проблеми закриття огляду дзеркалом, що знаходиться в салоні.
Важливо . У більшості нових машин досить низька посадка крісла може негативно позначитися на ефективності подушок безпеки. Справа в тому, що нові моделі в основному розробляються з урахуванням того, що водій сидітиме прямо.
Причина друга
Здоров'я. Низько опущене сидіння водія значно знімає навантаження з хребта. Таким чином, скорочується напруга спинних м'язів, і, як наслідок, це допомагає уникнути розвитку багатьох недуг. Головним чином опущене крісло допомагає уникнути викривлення хребта. Саме через нього у більшості водіїв часто відбуваються затискання нервових закінчень.
Важливо. Налаштовуючи крісло, потрібно спиратися на параметри авто, його габаритів, салону, зростання та ваги автомобіліста. Не варто налаштовувати сидіння так, щоб водій опинився в положенні лежачи або навіть напівлежачи. У такій позиції незручно керуватиме автомобілем належним чином: лежачи неможливо контролювати кути капота, через що зростає ризик потрапляння в ДТП.
Причина третя
Ергономічність. Це звичайно не однозначний аргумент, але цілком заслуговує на довіру. Водії гоночних автомобілів завжди знаходяться у найнижчому положенні.
Важливо. Щоправда, у разі болідів надто низька посадка зумовлена конструкцією самих машин. Головна особливість у цьому випадку така: водій, що знаходиться в низькому положенні, завжди тримає кермо прямо.
Початківцям-аматорам фахівці рекомендують опускати сидіння низько. Це дозволяє їм тренувати відчуття габаритів свого автомобіля. Головне, в моменти їзди не відволікатися від дзеркал та камер заднього виду і не пропускати повз вуха звук парктроніка. Інакше періодично доведеться чіпляти бампером бордюри.
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