Три причины, почему водительское кресло следует опускать как можно ниже

Некоторые автолюбители постоянно опускают свое сиденье как можно ниже. В пользу такой позиции существует много убедительных аргументов. Даже если некоторые водители будут не согласны с ними и полагая, что на низко установленном кресле неудобно сидеть и управлять автомобилем, следует к ним прислушиваться.

Причина первая

Безопасность. Если низко опустить кресло (главное, не переусердствовать и знать границы) это повысит уровень безопасности. Правило касается многих автомобилей. Это объясняется тем, что обзор из зеркал становится лучше. Водитель больше не будет проблемы закрытия обзора находящимся в салоне зеркалом.

Важно. У большинства новых машин достаточно низкая посадка кресла может отрицательно сказаться на эффективности подушек безопасности. Дело в том, что новые модели в основном разрабатываются с учетом того, что водитель будет сидеть прямо.

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Причина вторая

Здоровья. Низко опущенное водительское сиденье значительно снимает нагрузку с позвоночника. Таким образом, сокращается напряжение спинных мышц, и, как следствие, это помогает избежать развития многих недугов. Главным образом опущенное кресло помогает избежать искривления позвоночника. Именно из-за него у большинства водителей часто происходит зажим нервных окончаний.

Важно. Настраивая кресло, необходимо опираться на характеристики авто, его габаритов, салона, роста и веса автомобилиста. Не стоит настраивать сиденья так, чтобы водитель оказался в положении лежа или даже полулежа. В такой позиции неудобно будет управлять автомобилем должным образом: лежа невозможно контролировать углы капота, из-за чего возрастает риск попадания в ДТП.

Причина третья

Эргономичность. Это конечно не однозначный аргумент, но вполне заслуживающий доверия. Водители гоночных автомобилей всегда находятся в самом низком положении.

Важно. Правда, при болидах слишком низкая посадка обусловлена конструкцией самих машин. Главная особенность в этом случае такова: водитель, находящийся в низком положении, всегда держит руль прямо.

Начинающим любителям специалисты рекомендуют опускать сиденья низко. Это позволяет тренировать ощущение габаритов своего автомобиля. Главное, в моменты езды не отвлекаться от зеркал и камер заднего вида и не пропускать мимо ушей звук парктроника. Иначе периодически придется цеплять бампером бордюры.

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