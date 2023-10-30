12 продуктів, які не дають спати вночі

Які продукти не можна їсти перед сном - продукти, які викликають безсоння

Якщо ви почуваєтеся неспокійними вночі, це може бути через те, що ви щойно з’їли не ті продукти. Не кожна їжа вважається хорошою перед сном та може провокувати безсоння.

Коли справа доходить до деяких продуктів, які не дають вам спати, ви здивуєтеся, виявивши, що певні овочі можуть викликати у вас вередування. Сертифікована медична тренерка Сара Леандро для LifeHack розповіла про 12 продуктів, які шкідливо впливають на сон, і їх треба уникати у вечірній час.

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1. Алкоголь. Це може дещо збентежити, оскільки алкоголь може присипляти людей, якщо його вживати безпосередньо перед сном. Утім, коли люди засинають після вживання спиртних напоїв, вони не отримують найкращої якості сну за цю ніч і прокидаються між періодами сну.

Циркадний ритм організму є одним зі способів, за допомогою якого організм регулює сон. Алкоголь втручається в цей ритм, доставляючи організму певні труднощі: він не може вирішити, коли спати, а коли ні.

Останні дослідження показують, що алкоголь може скорочувати час сну, негативно впливаючи на фазу швидкого сну.

2. Жирна їжа. Є докази того, що жирна їжа негативно впливає на сон. У 2016 році вчені погодилися, що вживання великої кількості насичених жирів робить сон поверхневим і недостатньо глибоким. Це відбувається тому, що наша травна система не дуже активна, коли ми спимо. Таким чином, жирна їжа може спричинити певні проблеми, коли ви вже готові спати, але ваш шлунок має перетравлювати важку їжу.

Уникайте жирної та важкої їжі, як-от смажена курка, картопля фрі, палички моцарели та картопляні чіпси на ніч.

3. Гостра їжа. Вважається, що гостра їжа містить велику кількість спецій, таких як перець чилі, гірчиця, каррі тощо. Спеції викликають відчуття, що межують із болем і задоволенням.

Якою б смачною не була гостра їжа, вона не дуже підходить для споживання перед сном, оскільки не дасть вам спати вночі. Є багато причин, чому це відбувається. Деякі з них включають розлад травлення, кислотний рефлюкс і печію.

Коли ви їсте їжу, багату спеціями, ви можете помітити невелике підвищення температури. Це збільшення може бути невеликим, але воно впливає на сон.

Багата гостра їжа також може вплинути на людей з проблемами травлення, такими як виразкова хвороба або печія, оскільки вони можуть викликати дуже неприємні відчуття. При виразковій хворобі гостра їжа буде викликати біль. А при печії гостра їжа може викликати невеликий дискомфорт в області грудей.

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4. Селера. Цей овоч містить практично все, що вам потрібно, від вітамінів до антиоксидантів. Він також може зменшити запалення.

Але ось чому він вважається їжею, яка не дає спати вночі: він має сечогінні властивості. Це означає, що після їжі селери вам, можливо, захочеться частіше відвідувати туалет.

5. Продукти, що містять багато солі. Їжа з надлишком солі змусить негативно вплине на ваш сон.

У статті, опублікованій Європейським товариством ендокринології, стверджується, що сіль впливає на якість нічного сну людини. Люди сильно солену їжу перед сном мали більш "поверхневий" сон і були схильні до порушень сну. Вони або прокидалися раніше, ніж зазвичай, або прокидалися серед ночі, щоб попити води. Вони прокидалися з меншим задоволенням і хотіли більше спати вдень, оскільки відчували деяку сонливість і недосипання.

Причина цього полягає в тому, що сіль викликає затримку води, особливо у великих кількостях. Зробіть певний проміжок між прийомом солоної їжі та моментом сну.

6. Хрестоцвіті овочі. Деякі приклади хрестоцвітих овочів – рукола, брокколі, білокачанна капуста, зелень, цвітна капуста та брюссельська капуста, можуть зменшити тривалість вашого сну і не дають вам спати вночі.

Неперетравлювані цукру в хрестоцвітих овочах також можуть спричинити здуття живота, оскільки організм має певні проблеми з їх розщепленням.

7. Квасоля та інші бобові. Оскільки ці продукти містять велику кількість білка та достатньо клітковини, це може негативно вплинути на ваш сон.

У багатьох людей вживання квасолі викликає газоутворення, тобто відчуття ситості, ніж зазвичай. Багато газів у вашому шлунку може змусити вас більше відригувати, а також може зробити пошук зручного положення для сну досить напруженим.

8. Молочні продукти. Особливо це стосується людей з непереносимістю лактози. Простіше кажучи, непереносимість лактози – це порушення здатності перетравлювати лактозу. Це викликано дефіцитом ферменту лактази.

Непереносимість лактози викликає такі симптоми, як здуття живота, біль у животі та іноді діарея, коли люди вживають продукти, багаті лактозою. Найкраще уникати молочних продуктів або будь-чого, що містить велику кількість лактози, особливо коли настав час лягати спати.

9. М'ясо (в'ялене м'ясо). Коли мова заходить про їжу, від якої слід триматися подалі на ніч, в’ялене м’ясо повинно бути першим у списку, якщо у вас є симптоми астми.

Дослідження показало, що оброблене м’ясо може посилити симптоми астми, а оскільки симптоми астми посилюються вночі, це спричиняє неприємності.

Також оброблене м'ясо багате тираміном – це амінокислота, яка викликає виділення норадреналіну з організму. Норадреналін є нейромедіатором, який готує організм до дії. Він найменший, коли ми спимо. Отже, будь-яка речовина, яка підвищує свою концентрацію під час сну, може значно порушити сон.

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10. Продукти з високим глікемічним індексом. Простіше кажучи, продукти з високим глікемічним індексом підвищують рівень цукру в крові. Вони можуть охоплювати різні страви, як-от хліб, оброблені страви, продукти, багаті обробленим цукром тощо.

Споживання їжі, яка містить велику кількість обробленого цукру, провокує безсоння. Зростання та падіння рівня цукру змушує ваше тіло виділяти гормони, які можуть спричинити порушення сну, змінюючи рівень гормонів у вашому тілі.

Якщо у вас діабет, їжа з високим вмістом цукру може викликати у вас бажання частіше ходити в туалет, що погіршує якість сну.

11. Помідори. Помідори є протизапальними продуктами, які допомагають зміцнити імунітет, але, як і оброблене м’ясо, помідори містять велику кількість тираміну.

Цей білок змушує ваш мозок вивільняти нейромедіатор, який називається норадреналін, роблячи ваш мозок більш активним, ніж він повинен бути, коли ви спите.

12. Вода. Можливо, ви вже знаєте про це, але вода може заважати вашому сну. Якщо ви п'єте багато води безпосередньо перед сном, ви відчуєте ситість і бажання відвідати туалет. Прокидання між дрімотами може погіршити якість вашого сну.

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