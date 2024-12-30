2025 рік розпочнеться з потужної магнітної бурі: як може вплинути на здоров’я і настрій
Геомагнітні бурі – це природні явища, які виникають через активність Сонця. Коли потік заряджених частинок від Сонця досягає магнітосфери Землі, це спричиняє її збурення.
Січень 2025 року обіцяє бути в цілому спокійним з точки зору геомагнітної активності. Більшість днів буде відзначатися низьким рівнем збурень, але можливі помірні магнітні бурі, спричинені впливом швидких потоків сонячного вітру з корональних дір. Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди, Новий рік 2025 розпочнеться потужною геомагнітною бурею. Багато людей можуть відчути втому та сонливість у період з 31 грудня по 1 січня.
Перша половина місяця (1−15 січня)
Низька активність: більшість днів буде характеризуватися спокійною геомагнітною ситуацією. Лише 5 та 10 січня очікуються помірні коливання, а слабкі магнітні бурі прогнозуються на 6, 11 і 12 січня.
Друга половина місяця (16−31 січня)
Період спокою: з 16 січня геомагнітна активність знову стабілізується. Можливі слабкі магнітні бурі з 16 по 18 січня, а в інші дні очікується спокійна обстановка.
Геомагнітні бурі в січні 2025 року – вплив на здоров’я
Чому геомагнітні бурі так сильно впливають на наше самопочуття? Вважається, що ми підсвідомо відчуваємо зміни в магнітному полі Землі, що може позначатися на серцево-судинній і нервовій системах.
Типові симптоми:
- головні болі та мігрені;
- коливання чи підвищення артеріального тиску;
- проблеми зі сном – безсоння або надмірна сонливість;
- труднощі з концентрацією;
- дратівливість і перепади настрою.
Особливо небезпечні геомагнітні бурі для людей з хронічними серцево-судинними захворюваннями. Рекомендується уважно стежити за своїм здоров’ям, уникати перевантажень та фізичних навантажень.
Як підготуватися до геомагнітних бур у січні 2025 року
Геомагнітні бурі неможливо запобігти чи уникнути, однак їхній вплив на організм можна значно зменшити. Ось кілька корисних порад для полегшення самопочуття в ці дні:
- Пийте достатньо води. Зневоднення погіршує головний біль і загальну втому. Чиста вода допомагає організму легше адаптуватися до змін.
- Стежте за харчуванням. У ці дні краще вибирати легку їжу – овочі, фрукти, крупи, рибу. Уникайте жирної, смаженої їжі, що перевантажує організм.
- Забезпечте достатній відпочинок. Сон – найкращий спосіб відновити сили. Намагайтеся спати не менше 7−8 годин на добу. Якщо відчуваєте втому, дозволяйте собі короткий відпочинок протягом дня.
- Знижуйте рівень стресу. Практикуйте медитацію, дихальні вправи або просто проводьте час на свіжому повітрі.
- Контролюйте фізичну активність. Уникайте інтенсивних тренувань. Замість цього обирайте легкі прогулянки, йогу або розтяжку.
- Перевіряйте артеріальний тиск. Якщо у вас є проблеми з тиском, важливо регулярно його контролювати і приймати ліки за рекомендацією лікаря.
- Обмежте використання гаджетів. Тривале перебування перед екраном може посилити головний біль і втому. Робіть перерви та проводьте більше часу без електронних пристроїв.
Раніше ми розповідали, скільки триватиме потужна магнітна буря, яка накрила Землю.
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