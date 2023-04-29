26 секунд вільного польоту до землі: як виглядає найбільший вертикальний обрив у світі на острові Баффін

Гора Тор, яка знаходиться на території Національного парку Ауюйтук у дикій місцевості за Полярним колом на острові Баффін, може похвалитись найбільшим у світі стрімким обривом.

Висота гори Тор 1 675 метрів. Не вельми висока гора, особливість якої полягає у найбільшому у світі обриві, який утворюється на висоті 1 250 метрів.

Про це пише IFLScience.

Обрив має середній нахил 15 градусів від вертикалі, який може влаштувати найдовше можливе вільне падіння вниз без удару об щось. Якщо людина стрибне з вершини Тора з витягнутими руками, то її кілометровий політ займе 26 секунд на величезній швидкості.

Назва парку Ауюйтук, що в перекладі означає, "місце, яке ніколи не тане" робить його дослідження складною справою, адже це екстремально холодна і дуже глуха місцевість.

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Гора Тор являється ізюминкою парку. Її тисячоліттями формувала льодовикова ерозія, через що вона має U-подібний профіль, схожий до інших льодовикових скельних утворень. До-речі, гора складається з граніту, якому 3,5 мільярдів років.

Попри свою не надто велику висоту, гору може підкорити лише досвідчений альпініст. Також, це місце популярне серед бейсджамперів, які не можуть втратити можливість стрибнути з унікальної гори, хоча парком це заборонено через труднощі доїзду до місця у випадку надзвичайної ситуації.

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