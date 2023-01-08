3 найкращі способи почистити рибу від луски

Ці 3 способи допоможуть очистити рибу без зайвої мороки.

Про лайфхаки, які взяли собі на озброєння досвідчені кухарі пише theLime.

Як швидко та легко почистити рибу?

1 спосіб: у воді:

Рибу слід тримати під струменем води або ненадовго занурити її в миску з водою. Не виймаючи рибу з води, очищаємо її за допомогою ножа чи рибочистки, як і на сухій поверхні. Починати найкраще з хвоста, тоді луска суцільним шаром злізе з обох боків риби, а луска не розлітатиметься у різні боки, а залишатиметься у тій же мисці або в раковині.

2 спосіб: з окропом

Викладіть на стіл декілька шарів паперу, щоб риба не ковзала. Рибу слід відправити в кухонну мийку та ошпарити окропом. Далі ножем або рибочисткою проводимо по ошпареній тушці з боку хвоста до голови проти росту луски. Луска легко зніметься, не розлітаючись по всій кухні.

3 спосіб: зрізати луску суцільним шаром

Цей спосіб підійде для досвідчених кулінарів, адже потребує вміння добре працювати з ножем Для цього треба взяти гострий ніж, краще філейний, та акуратно ввести його з боку хвоста між шкіркою та лускою. Потім пласт рибної луски відшаровуємо, не відрізаючи його відразу ж по краях – так легше натягнути та зняти більший пласт луски.

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