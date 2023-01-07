Чому м'ясо перед приготуванням потрібно промивати оцтом: три важливих причини

Для здорового харчування рекомендується вживати м'ясо, але його треба правильно приготування. Тоді ви зможете обмежити розвиток шкідливих речовин або бактерій.

Використовуючи правильні методи приготування, ви можете бути впевнені у безпечності продукту. Sante+ пояснив, чому м'ясо перед приготуванням потрібно промивати оцтом, а не водою.

Чому м'ясо перед приготуванням потрібно промивати оцтом

Фахівці рекомендують промивати м’ясо оцтом, а не водою. Оскільки бактерії, відповідальні за порушення травлення, можуть вижити на поверхні м’яса. Тому недостатньо промити м’ясо водою, оскільки бактерії можуть дуже легко поширюватися.

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Мити м'ясо оцтом рекомендується з кількох причин:

1. Оцет кислий і може вбивати бактерії на поверхні м’яса. Промиваючи його оцтом, ви можете зменшити ризик зараження такими бактеріями, як сальмонела та кишкова паличка.

2. Оцет також може допомогти видалити домішки з м’яса, такі як бруд і залишки пестицидів.

3. Оцет може допомогти м'ясу пом'якшити і зробити його більш ніжним. Це особливо корисно для м’яса, яке є занадто сухим або жорстким.

Як очистити м'ясо оцтом

1. У мисці змішайте гарячу воду з однією столовою ложкою білого оцту на чашку води.

2. Помістіть м’ясо в миску і дайте йому просочитися приблизно 15 хвилин.

3. Вийміть м’ясо з миски та промийте його холодною водою, щоб видалити залишки оцту.

4. Перед приготуванням м'ясо обсушіть паперовим рушником.

Важливо відзначити, що оцет не вб’є всі мікроби на м’ясі, і його не слід використовувати як засіб дезінфекції. Рекомендується готувати м’ясо при досить високій температурі, щоб знищити наявні мікроби.

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