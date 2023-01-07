Почему мясо перед приготовлением нужно промывать уксусом: три важные причины

Для здорового питания рекомендуется употреблять мясо, но его нужно правильно приготовление. Тогда вы можете ограничить развитие вредных веществ либо микробов.

Используя правильные методы приготовления, вы можете быть уверены в безопасности продукта. Sante+ объяснил, почему мясо перед приготовлением нужно промывать уксусом, а не водой.

Почему мясо перед приготовлением нужно промывать уксусом.

Специалисты рекомендуют промывать мясо уксусом, а не водой. Поскольку бактерии, ответственные за нарушение пищеварения, могут выжить на поверхности мяса. Поэтому недостаточно промыть мясо водой, поскольку бактерии могут легко распространяться.

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Мыть мясо уксусом рекомендуется по нескольким причинам:

1. Уксус кислый и может убивать бактерии на поверхности мяса. Промывая его уксусом, вы можете уменьшить риск заражения такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка.

2. Уксус также может помочь удалить примеси из мяса, такие как грязь и остатки пестицидов.

3. Уксус может помочь мясу смягчить и сделать его более нежным. Это особенно полезно для мяса, которое слишком сухое или жесткое.

Как очистить мясо уксусом.

1. В миске смешайте горячую воду с столовой ложкой белого уксуса на чашку воды.

2. Поместите мясо в миску и дайте ему пропитаться примерно 15 минут.

3. Извлеките мясо из миски и промойте холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса.

4. Перед приготовлением мясо обсушите бумажным полотенцем.

Важно отметить, что уксус не убьет все микробы на мясе, и его не следует использовать в качестве дезинфекции. Рекомендуется готовить мясо при достаточно высокой температуре, чтобы уничтожить имеющиеся микробы.

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