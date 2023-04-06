3 простих поради: як зробити, щоб на кухні завжди добре пахло

Як зробити, щоб на кухні завжди добре пахло

Коли мова йде про зберігання продуктів, уникнути неприємного запаху може бути важко, особливо в кухні, де постійно зберігається та готується їжа, а також у холодильнику. Але є простий лайфхак, який допоможе вам позбутися від запахів в кухні за допомогою натуральних засобів.

Читайте також: Як зробити різне кухонне знаряддя із фольги

Так само, як і з холодильником, вам знадобиться лише одна натуральна річ. Але в цьому випадку вона не буде поглинати запахи, а замість цього наповнюватиме приміщення приємним ароматом.

Досвідчені господині мають свої "правила поводження" на кухні, і ось два важливі з них:

Зберігати спеції та крупи у щільно закритих ємностях; Не допускати псування продуктів.

Але якщо все ж таки з'являється неприємний запах, ви можете його подолати за допомогою звичайних ароматичних саше-подушечок, наповнених духмяними травами. Ви можете придбати готові саше або зробити їх самостійно. Якщо ви вирішите зробити їх самостійно, просто помістіть гвоздику, лаванду, мелісу, материнку або інші пахучі трави у тканинні мішечки. Такі саше можна розмістити в шафках на кухні, і ефект від них буде просто неперевершений.

Раніше ми писали про 10 професійних інструментів, які можна застосовувати у себе вдома на кухні, щоб покращити якість та ефективність приготування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!