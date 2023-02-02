10 зручних кухонних інструментів для дому, які використовують на професійних кухнях

Більшість цього скромного та багатозадачного знаряддя для кухні коштує дуже дешево, а як тільки ви ними скористаєтеся, ви будете здивовані, що не робили цього раніше.

Одним із головних принципів успішної роботи на професійній кухні є правило "робити якомога більше за якомога менше кроків". Дійсно, коли немає часу на додаткові чи зайві кроки – кожен рух має бути цілеспрямованим, а також найшвидшим доступним варіантом.

Ось чому багато інструментів на професійних кухнях надзвичайно універсальні. Їх використовують, щоб заощадити час і одночасно виконувати багато різних завдань, займаючи мало місця. Ці ж поради можна використовувати і на своїй домашній кухні.

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Ось список із 10 професійних кухонних інструментів, які варто мати вдома:

Силіконова лопатка високої температури

Гумові або силіконові лопатки чудово згинаються, щоб обхопити вигини та кути мисок, каструль і контейнерів різних форм, але вони достатньо міцні, щоб зібрати все, від тіста для печива до останніх крапель супу.

Використовуйте цю лопатку, щоб перевертати яйця, перемішувати супи, вийняти залишки арахісового масла з банки або зішкребти кожну частинку тіста для пирога на сковороду шістьма чистими рухами. Навіть якщо ви не готуєте на сильному вогні, ви можете використовувати такі лопатки для змішування інших гарячих речовин, таких як кустарне мило або віск для свічок;

Настільний скребок

Це лезо, яке насправді призначене для того, щоб ним можна було шкрябати по поверхнях, не затуплюючи ножі. Залежно від типу скребка, який ви купуєте, і ваших намірів деякі мають тупий край, а інші мають скошений край ножа. Скошений різновид може різати продукти, які потребують міцного нарізання, але він не такий гострий, як лезо вашого кухарського ножа.

Це ефективний інструмент для порціонування тіста для хліба та очищення робочої поверхні від борошна, але він може виконувати багато інших завдань, як-от допомога в підготовці інгредієнтів, глазурі для пирогів або порційному подрібненні часнику.

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Скребок для мисок

Це гнучкий пластиковий інструмент, яким зручно зішкрібати з різних мисок та чаш. Ви можете купити м’які силіконові скребки, але пластиковий скребок для мисок найкраще підходить для того, щоб витягнути з миски все до останнього шматочка липкого або хрусткого матеріалу.

Цей інструмент можна використовувати для перевертання хлібного тіста під час процесу розстоювання або для вигрібання та замішування бісквітного тіста, булочок, тіста для пирога чи макаронів. Подумайте про це як про антипригарне продовження вашої руки, щоб ви могли контролювати роботу під час роботи, не прилипаючи до ваших пальців.

Кондитерські мішки

Кондитерський мішок – це один із найкращих способів точного розподілу великої кількості м’якої речовини. Великі багаторазові кондитерські мішки з підкладкою можна використовувати для начинки яєць, приготування петіт-кишів, наповнення форм для кексів і розливу всього, від заварної пасти до тіста для печива. Ви також можете використовувати невеликі одноразові кондитерські пакети, щоб розтопити невелику кількість шоколаду, або наповнити їх глазур’ю, щоб зробити гарні прикраси та декорувати страви.

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Універсальні рушники для рук

Замість того, щоб зберігати рулони паперових рушників на вашій домашній кухні, майте спеціальні кухонні ганчірки. На професійних кухнях часто використовують бавовняні рушники, але підійдуть будь-які кухонні рушники. 100% бавовна добре вбирає вологу і не має вишивки чи деталей, що плавляться.

Цим рушником можна прибрати раптові забруднення, наприклад, калюжу олії або велику кількість соусу. Ви також можете використовувати складені сухі рушники як рукавиці для духовки, щоб брати гарячі листи або ручки. Коли вони забруднилися – вимийте та використовуйте повторно.

Занурювальний блендер

Кухонний комбайн і звичайний блендер мають своє застосування, але занурення задовольняє багато потреб на кухні, такі як збивання, подрібнення та розрідження. Цей потужний інструмент, який також називають паличковим блендером, є ручним і занурюється в посудину з їжею, а не навпаки.

Так ви можете змішати 4 літри супу в каструлі або пів кілограма заправки для салату в чашці. Використовуйте цей розумний інструмент для емульгування партії майонезу або збивання миски з густими вершками. До того ж якщо змішувати суп у стандартному блендері, він може вибухнути від пари під тиском.

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Кухонні ваги

Для деяких рецептів важлива правильна кількість інгредієнтів. Кухонні ваги допоможуть переконатися, що ваш улюблений рецепт хліба завжди вийде. Вони можуть служити інструментом для порціонування страв або набагато легше розділяти рецепти великої порції між кількома мисками. Достатньо один раз придбати хороші, надійні ваги, які точно знадобляться на кухні та вдома.

Настільний міксер

Коштують такі прилади не дешево, але придбавши його один раз, можна значно спростити собі роботу на багато років вперед. Хороший підставний міксер неймовірно потужний і може змішувати, збивати або розминати все, що важко оброблювати руками, на набагато вищій швидкості та без перерв.

Замісіть порції тіста для піци, збийте яєчні білки за 60 секунд або змішайте літр улюбленого вегетаріанського вершкового сиру, одночасно виконуючи інші завдання. Деякі настільні міксери продаються з насадками, якщо вам цікаво подрібнити власну ковбасу або зробити домашню пасту.

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Контейнери

Контейнер на літр простий і ефективний для всього – від вертикального утримання довгого посуду до імпровізованої склянки для води. Літрові контейнери зручні своєю формою, адже замість того щоб ставати ширшими, щоб утримуватимуть більше матеріалу.

Ви можете складати туди їжі та рідини не турбуючись про те, щоб їх не розлили. Це збільшить вертикальний простір у вашому холодильнику. Вони особливо корисні для зберігання домашнього бульйону, соусу чи бульйону в морозилці.

Кондитерський пензель

Це маленький пензлик шириною приблизно декілька сантиметрів, який коштує дуже дешево. Використовуйте кондитерські пензлики, щоб наносити яєчний крем на коржі пирога, помити яйцями краї пельменів або нанести шар води на тісто для вареників, щоб запечатати його.

Ви також можете скористатися сухою щіткою, щоб змахнути надлишки борошна з тіста для піци, занурити щітку в вершкове або олійне масло, щоб швидко змастити сковороду, або використати її, щоб змастити м’ясо на грилі в гірчиці, маринаді або соусі для барбекю.

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