Для чого класти харчову плівку в холодильник: 6 небанальних та корисних лайфхаків

Харчова плівка дозволить довше зберігати відкриті продути в холодильнику та на повітрі, адже вони не обвітрюватимуться та краще збережуть свій первісний смак. Однак існує щонайменш 6 нетрадиційних способів застосування харчової плівки, які полегшать роботу на кухні та будуть корисними.

Її часто використовують в побуті, а досвідчені господарки та господарі давно здогадались про переваги та інші варіанти застосування плівки. Про це пише nv.life.

Читайте також: Як правильно розпалювати дрова, щоб вони горіли довше і давали більше тепла.

6 лайфхаків з харчовою плівкою

Загортайте тісто в харчову плівку , так воно не прилипатиме, не вбиратиме сторонні запахи та не обвітрюватиметься.

, так воно не прилипатиме, не вбиратиме сторонні запахи та не обвітрюватиметься. Застеліть поверхню для розкочування тіста харчовою плівкою, та насипте борошно поверх плівки, зверху покладіть тісто і також накрийте плівкою для подальшого розкочування. Таким чином мука не розлітатиметься по всій кухні.

Відео дня

Готуйте яйця пашот у плівці . Це легкий спосіб приготування, який точно вдаться. Для цього плівку треба змастити олією, покласти в піалу та розбити в підготовлену миску з плівкою яйце. Зав'яжіть це у мішечок та відправляйте варитись в окріп.

. Це легкий спосіб приготування, який точно вдаться. Для цього плівку треба змастити олією, покласти в піалу та розбити в підготовлену миску з плівкою яйце. Зав'яжіть це у мішечок та відправляйте варитись в окріп. Щоб продовжити термін зберігання бананів , потрібно щільно обмотати основу зв’язки бананів харчовою плівкою. У деяких лайфхаках радять ще фольгу.

, потрібно щільно обмотати основу зв’язки бананів харчовою плівкою. У деяких лайфхаках радять ще фольгу. А якщо ви користуєтесь гаджетами на кухні чи у ванній , де їх можна залити водою або забруднити, то харчова плівка допоможе захистити пристрій. Наклейте плівку на клавіатуру ноутбука або екран смартфона, вона не заважає натискати клавіші та працювати з сенсором.

, де їх можна залити водою або забруднити, то харчова плівка допоможе захистити пристрій. Наклейте плівку на клавіатуру ноутбука або екран смартфона, вона не заважає натискати клавіші та працювати з сенсором. Якщо ви придбали неякісну, дешеву плівку, яка погано відходить від рулону або відривається шматками, це можна виправити. поклавши рулон на кілька годин у холодильник.

Раніше ми розповідали який режим пральної машинки краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!