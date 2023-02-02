10 удобных кухонных инструментов для дома, которые используются на профессиональных кухнях

Большинство этого скромного и многозадачного орудия для кухни стоит очень дешево, а как только вы ими воспользуетесь, вы будете удивлены, что не делали это раньше.

Одним из главных принципов успешной работы на профессиональной кухне является правило "делать как можно больше как можно меньше шагов". Действительно, когда нет времени на дополнительные или лишние шаги – каждое движение должно быть целенаправленным, а также самым быстрым доступным вариантом.

Вот почему многие инструменты на профессиональных кухнях чрезвычайно универсальны. Их используют, чтобы сэкономить время и одновременно выполнять много разных задач, занимая мало места. Эти же советы можно использовать и на своей домашней кухне.

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Вот список из 10 профессиональных кухонных инструментов, которые стоит иметь дома:

Силиконовая лопатка высокой температуры

Резиновые или силиконовые лопатки прекрасно сгибаются, чтобы охватить изгибы и углы лоханок, кастрюль и контейнеров разных форм, но они достаточно прочные, чтобы собрать все, от теста для печенья до последних капель супа.

Используйте эту лопатку, чтобы переворачивать яйца, перемешивать супы, вынуть остатки арахисового масла из банки или соскоблить каждую частицу теста для пирога на сковороду шестью чистыми движениями. Даже если вы не готовите на сильном огне, можно использовать такие лопатки для смешивания других горячих веществ, таких как кустарное мыло или воск для свечей;

Настольный скребок

Это лезвие, которое действительно предназначено для того, чтобы им можно было соскребать по поверхностям, не затупляя ножи. В зависимости от типа скребка, который вы приобретаете, и ваших намерений некоторые имеют тупой край, а другие имеют скошенный край ножа. Скошенная разновидность может резать продукты, требующие прочной нарезки, но она не так остра, как лезвие вашего поварского ножа.

Это эффективный инструмент для порционирования теста для хлеба и очистки рабочей поверхности от муки, но он может выполнять много других задач, таких как помощь в подготовке ингредиентов, глазури для пирогов или порционном измельчении чеснока.

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Скребок для мисок

Это гибкий пластиковый инструмент, которым удобно соскребать с разных мисок и чаш. Вы можете купить мягкие силиконовые скребки, но пластиковый скребок для лоханок лучше всего подходит для того, чтобы вытащить из миски все до последнего кусочка липкого или хрустящего материала.

Этот инструмент можно использовать для переворачивания хлебного теста во время расстаивания или для выгребания и замешивания бисквитного теста, булочек, теста для пирога или макарон. Подумайте об этом как антипригарном продлении вашей руки, чтобы вы могли контролировать работу во время работы, не прилипая к вашим пальцам.

Кондитерские мешки

Кондитерский мешок – один из лучших способов точного распределения большого количества мягкого вещества. Большие многоразовые кондитерские мешки с подкладкой можно использовать для начинки яиц, приготовления петит-кишей, наполнения форм для кексов и разлива всего от заварной пасты до теста для печенья. Вы также можете использовать небольшие одноразовые кондитерские пакеты, чтобы растопить небольшое количество шоколада, или наполнить глазурью, чтобы сделать красивые украшения и декорировать блюда.

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Универсальные полотенца для рук

Вместо того чтобы хранить рулоны бумажных полотенец на вашей домашней кухне, имейте специальные кухонные тряпки. На профессиональных кухнях часто используют хлопчатобумажные полотенца, но подойдут любые кухонные полотенца. 100% хлопок хорошо впитывает влагу и не имеет вышивки или плавящихся деталей.

Этим полотенцем можно убрать внезапные загрязнения, например лужу масла или большое количество соуса. Вы также можете использовать сложенные сухие полотенца в качестве перчаток для духовки, чтобы брать горячие листы или ручки. Когда они загрязнены, вымойте и используйте повторно.

Погружной блендер

Кухонный комбайн и обычный блендер имеют свое применение, но погружение удовлетворяет много потребностей на кухне, таких как взбивание, измельчение и разрежение. Этот мощный инструмент, также называемый палочковым блендером, является ручным и погружается в сосуд с едой, а не наоборот.

Так вы можете смешать 4 литра супа в кастрюле или полкилограмма заправки для салата в чашке. Используйте этот умный инструмент для эмульгирования партии майонеза или взбивания миски с густыми сливками. К тому же, если смешивать суп в стандартном блендере, он может взорваться от пара под давлением.

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Кухонные весы

Для некоторых рецептов важно правильное количество ингредиентов. Кухонные весы помогут убедиться, что ваш любимый рецепт хлеба всегда получится. Они могут служить инструментом для порционирования блюд или легче разделять рецепты большой порции между несколькими мисками. Достаточно один раз приобрести хорошие, надежные весы, которые точно пригодятся на кухне и дома.

Настольный миксер

Стоят такие приборы не дешево, но, приобретя его один раз, можно значительно упростить себе работу на много лет вперед. Хороший подставной миксер невероятно мощный и может смешивать, сбивать или разминать все, что трудно обрабатывать руками, на гораздо более высокой скорости и без перерывов.

Замесите порции теста для пиццы, взбейте яичные белки за 60 секунд или смешайте литр любимого вегетарианского сыра, одновременно выполняя другие задачи. Некоторые настольные миксеры продаются с насадками, если вам интересно измельчить свою колбасу или сделать домашнюю пасту.

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Контейнеры

Контейнер на литр прост и эффективен для всего – от вертикального удержания длинной посуды до импровизированного стакана для воды. Литровые контейнеры удобны своей формой, ведь, вместо того чтобы становиться шире, чтобы содержать больше материала.

Вы можете складывать туда пищи и жидкости, не беспокоясь о том, чтобы их не разлили. Это увеличит вертикальное пространство в вашем холодильнике. Они особенно полезны для хранения домашнего бульона, соуса или бульона в морозильнике.

Кондитерская кисть

Это маленькая кисточка шириной примерно несколько сантиметров, которая стоит очень дешево. Используйте кондитерские кисточки, чтобы наносить яичный крем на лепешки, помыть яйцами края пельменей или нанести слой воды на тесто для вареников, чтобы запечатать его.

Вы также можете воспользоваться сухой щеткой, чтобы смахнуть излишки муки из теста для пиццы, погрузить щетку в сливочное или масло, чтобы быстро смазать сковороду, или использовать ее, чтобы смазать мясо на гриле в горчице, маринаде или соусе для барбекю.

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