4 головних причини, чому авто на 'механіці' скоро зникнуть

На практиці їзда з механічною коробкою передач, що передбачає постійну роботу важеля перемикання передач і педалі зчеплення, приносить сумнівне задоволення, особливо в заторах. Але багато хто так не вважає і досі замовляє супер дорогі машини з "ручкою". В іншому єдиними перевагами МКПП є менша ціна і простота пристрою, тобто теоретично більш висока надійність.

Хоч би як сумно це не звучало для багатьох автомобілістів, але механічна коробка перемикання передач застаріває, і це факт. Німецькі автоконцерни один за одним заявляють, що відмовлятимуться від встановлення МКПП на нові автомобілі.

Ще кілька років тому керівник підрозділу BMW Motorsport Франк ван Міл заявляв, що виробник може відмовитися від використання МКПП через низький попит на такі авто: "З технічної точки зору майбутнє механічних коробок передач не виглядає благополучним. Коробки з двома зчепленнями та автоматичні трансмісії працюють швидше та забезпечують кращі показники економічності".

Що ж, дивлячись на прогрес світового автопрому і враховуючи те, як масово і безболісно проходив перехід від перемикання передач з кермової колонки на звичну нам підлогову коробку, а водночас і появу автоматичних, роботизованих та варіаторних трансмісій, можна припустити, що коробкам з механічним перемиканням залишилося загалом недовго.

На жаль тих, хто досі вважає "механіку" втіленням спортивного стилю водіння, де важливі маніпуляції з педаллю зчеплення та важелем перемикання, слід зазначити, що вже й у спорткарах МКПП дедалі частіше здає позиції.

Схоже, не за горами той день, коли для молодих водіїв буде потрясіння, що колись у автомобілі педалей було три. І причин тому, що автоматичні коробки незабаром повністю замінять "механіку", кілька.

1. Простота та зручність. Суперечки тут зайві: набагато простіше тиснути тільки на газ чи гальмо, не обтяжуючи себе зайвими рухами тіла. Людина завжди прагнула полегшити собі життя і вкотре не напружувати мізки (хоча це може і мінус), тому смартфон і замінив кнопкові телефони.

2. Швидкість перемикання. Якщо раніше цей аспект був на боці механічної коробки, то зараз така думка більше не має ваги. Фахівець з автомобільних технологій Пітер Керкрат із німецької організації KÜS стверджує: "Автоматичні коробки передач ефективності наздогнали механічні. Особливо коробки передач з подвійним зчепленням вони перемикаються швидше, ніж це робить будь-який гонщик" .

3. Витрата палива. Раніше однією з переваг МКПП була економія витрати палива, яка сягала 1-2 літрів на 100 км шляху порівняно з АКПП. Але тепер це не так, як і питання до "автоматів" зі спортивного водіння. Сучасні автоматичні коробки більше не збільшують витрати пального, як це було.

4. Простір у салоні. Повна відмова від "механіки" дозволяє хоч і небагато, але економити місце в салоні, що на руку споживачам. У центральній консолі завдяки компактній "шайбі" селектора АКПП тепер можна помістити і додатковий підсклянник, і зону бездротової зарядки смартфона, і нішу для дріб'язку.

Звичайно, безвісти МКПП не зникнуть. Напевно, механічні коробки передач і далі будуть застосовуватися в техніці військового та спеціального призначення. Можливо, класична "механіка" залишиться і в бюджетних легкових автомобілях, але це не факт.

Нагадаємо, ми зібрали 7 причин, через які варто віддати перевагу саме автомобілю з механічною коробкою. Можливо, навчившись грамотно користуватися старою доброю МКП, ви навряд чи захочете пересісти на машину з автоматом, варіатором або роботом.

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