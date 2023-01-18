4 прості поради як зігрітись взимку без опалення, які точно працюють та не потребують багато витрат
Як зігрітись вдома без опалення взимку
Не обов'язково купувати генератор та ковдри, щоб зігрітися. Проте через постійні відключення світла, у багатьох домівках українців зникає і опалення. Тому важливо знати про ці ефективні поради, які допоможуть зігрітись взимку без електроенергії. Збережіть тепло власного тіла та не хворійте.
Отже, якщо у вас немає можливості включити обігрівач, кондиціонер чи електрокамін – використовуйте підручні засоби та пам'ятайте, що ваше тіло – вже є відмінним джерелом тепла.
- Більше та частіше рухайтесь. Це безкоштовний метод. Якщо робити зарядку, танцювати, бігати або займатись фізичними вправами, ваш організм сам вироблятиме тепло;
- Термобілизна не дозволить розсіюватись теплу вашого тіла. За бажання в ньому можна навіть спати, що допоможе не замерзнути вночі, коли ви будете рухатись мінімально;
- Краще, якщо у вас вдома є газова плита або хоча б пальник та газові балони. Можна як і просто увімкнути газ, який опалить приміщення, так і поставити кип'ятитись чайник із водою. Окріп утворює пару, яка нагріє вашу кухню, але будьте обачні з цим методом, адже зайва вологість лише призведе до швидшого переохолодження.
- Краще робити гарячі напої. Це чудова нагода одночасно приготувати чай, який вас зігріє, поки ви кип'ятите воду і грієте кухню.
Раніше ми розповідали про ще 3 простих лайфхаки, які допоможуть зігрітися у приміщенні без опалення.
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